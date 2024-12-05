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▲進駐儀式邀請澎湖縣長陳光復等人出席，典禮後連江艦將執行成軍後首航勤務，正式加入澎湖地區海域執法工作。（圖／記者張茂雄攝，2024.12.05）

▲連江艦搭載中科院所開發鎮海火箭彈武器系統、20 機砲遙控槍塔及射程達 120 米之高壓水砲，能有效及提升執行澎湖海域各項救生救難、護漁及查緝走私偷渡等任務。（圖／記者張茂雄攝，2024.12.05）

海巡署艦隊分署澎湖海巡隊今（5）日在馬公商港 6 號碼頭，舉行「連江艦」進駐及首航典禮，由艦隊分署副分署長楊朝卿主持，首任艦長黃聰正係澎湖優秀子弟，擔負起保衛澎湖海域的艱鉅任務。進駐儀式邀請澎湖縣長陳光復、澎湖縣議會副議長藍凱元、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、澎湖防衛指揮部指揮官郭俊德、海軍 146艦隊艦隊長王豫中、澎湖縣農漁局長陳高樑、澎湖區漁會總幹事蔡月嬌、澎湖縣調查站主任林山峻、海洋國家公園管理處處長徐韶良、金馬澎分署分署長陳泗川等人出席，典禮後連江艦將執行成軍後首航勤務，正式加入澎湖地區海域執法工作。海巡署表示，連江艦係配合政府「國艦國造」政策及「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」 中新型 1000噸級巡防艦的第 3 艘，由台船公司承造，該艦長 98.5公尺、寬 13.2 公尺、總噸位 2437 噸、最大船速可達 24 節、續航力 6000 浬，配置有雷達自動測繪系統及紅外線熱顯像儀等各項新式航儀設備，另搭載中科院所開發鎮海火箭彈武器系統、20 機砲遙控槍塔及射程達 120 米之高壓水砲，並設置直升機飛行甲板及兩艘航速 36 節之警備艇， 能有效及提升執行澎湖海域各項救生救難、護漁及查緝走私偷渡等任務。楊朝卿表示，海巡署為維護澎湖海域治安及確保漁民作業權益，於澎湖隊共配置 2 艦(屏東艦及連江艦)、10艇(5艘 100 噸、4艘 35 噸、1艘 CP 艇)共同守護澎湖南、北海域，以有效嚇阻東北季風期間大陸漁船越界捕魚及因應近年海警艦船襲擾。由於台海局勢詭譎，連江艦這艘新造1000噸級巡防艦的武器系統更加重要，尤其中科院開發的鎮海火箭彈武器系統裝置於船首，更顯捍衛海疆的決心。該系統射程約10公里，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。艦上同時配備射程達120米的高壓水炮，能在東北季風期間海象惡劣的海域執行護漁及查緝走私偷渡等勤務，有效打擊越界作業的中國漁船，提升我國海域執法與護漁能量。