我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李在明的夫人金惠京因涉嫌濫用公卡遭到調查。（圖／翻攝自韓聯社）

▲韓國在野黨領袖李在明（中）、曹國（前排右）上街要求尹錫悅下台。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅3日深夜到4日凌晨的「短命戒嚴」，震驚各界，讓他遭到在野黨提出彈劾案，面臨政治生涯保衛戰。而在這次戒嚴風波中，共同民主黨的黨魁李在明扮演關鍵角色，正是因為他不斷彈劾監察委員和檢察官並削減預算，導致尹錫悅實施戒嚴，而戒嚴當下李在明立即呼籲國民「保衛民主」，開直播翻牆衝進國會，讓他一下扛起反尹錫悅的大旗。李在明現在又主導尹錫悅彈劾案，不少人認為，若尹錫悅此時下台，李在明最有可能成為下任韓國總統。然而，李在明本身也是官司纏身，作風爭議不小。李在明於2022年韓國大選中以微弱差距敗給尹錫悅，但他領導的共同民主黨在今年的國會改選中大勝，身為最大在野黨黨魁，李在明與尹錫悅的鬥爭益發激烈，然而李在明本身涉及的官司與爭議也是屈指難數。李在明遭檢方以違反《公職選舉法》為由起訴，上月中遭判處1年有期徒刑，緩刑2年。李在明隨即提出上訴，假如罪名定讞，李在明不僅將喪失國會議員資格，且未來10年內選舉資格將受限，無法參加總統選舉。除此之外，李在明的夫人金惠京也被爆涉及濫用公卡，於今年9月遭到檢方傳喚。李在明還被檢方以偽證罪起訴，但是一審獲判無罪。李另有多起法庭訴訟等待判決，包括涉嫌不當匯款給北韓以及與他在城南市長任內的土地開發醜聞有關。李在明方主張這些官司都是尹錫悅當局對他的政治追殺，而李在明也以彈劾監察委員和檢察官作為反制，並削減檢察院、監察院、警察廳等單位的預算。但這樣的做法引發爭議，也成為尹錫悅發動戒嚴的導火線。如今在戒嚴風波過後，尹錫悅聲望跌到谷底，開直播翻牆進國會的李在明則是氣勢大振，李在明也進一步繼續主導尹錫悅的彈劾案。然而，李在明的政治手腕持續受到質疑，像是將尹錫悅彈劾案與任命獨立檢察官調查第一夫人金建希的法案包裹在一起表決，就有其他在野國會議員反對，認為這會分散焦點。更有議員直言，支持彈劾尹錫悅，不等於支持李在明對於監察委員和檢察官的彈劾。而在執政黨國民力量這一邊，面對尹錫悅的彈劾案也是意見不一，其中一種聲音就是擔憂，若此時彈劾案通過，李在明將成為最大受益者，讓政局變得更糟更混亂。事實上，在尹錫悅發動戒嚴前，韓媒《韓國先驅報》曾在社論中批判李在明的作法是在癱瘓政府，呼籲李在明停止無盡的刪除預算與對檢察官發動彈劾。韓媒《朝鮮日報》也用「暴走」來形容李在明主導的政治鬥爭，只是在尹錫悅宣布戒嚴後，李在明的作為才被襯托得變得沒有那麼離譜。若尹錫悅下台，李在明成為呼聲最高的繼任總統候選人之一，但是若李在明真的當上總統，日後能否擺脫「青瓦台魔咒」恐怕是個大大的問號。