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韓國日前經歷短命戒嚴引發軒然大波，民進黨立院黨團在戒嚴第一時間發文挺戒嚴，雖然火速刪文，仍引發熱議；有名嘴指控該篇貼文是民進黨立委黃捷操刀；對此， 民進黨發言人吳崢表示，民進黨所有成員堅決反對戒嚴，連支持者都認為第一篇文很不妥，該篇貼文也不可能是黃捷發的。吳崢今（5）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》中表示，民進黨所有成員絕對不會有要使用戒嚴手段的想法，這幾天也有許多委員出來表態，對戒嚴堅決反對，不會去想像以戒嚴作為工具的可能性，黨團第二篇聲明下方，也有許多民進黨支持者強烈批評，認為第一篇的訊息是很不妥的。吳崢指出，台灣經過過去這30年來的民主化發展，連支持者談到戒嚴兩個字都需要非常謹慎，政治人物更需警惕地運用權利，「也代表台灣整體的民主環境越來越成熟。」至於發文決策的SOP為何，吳崢表示，「我這邊也不太適合去把它講得太細」；吳認為，舉凡發生這種事，這時候怎麼講都不太對，「如果說我現在去講說，是哪個人最後按下那個鍵盤，將訊息發出，大家也會覺得我們要把罪推到哪個小編身上。」針對發文者是黃捷一說，吳崢表示，據他所了解，不是黃捷委員，「委員自己很忙啦，不可能有空來去擔任所謂黨團的社群管理者」，儘管不方便說是誰，但不可能是黃捷。