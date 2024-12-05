備受推崇的超級稀有遊戲《Gimmick!》全新續作《Gimmick! 2》亞洲版的發售日已確定為 12 月 19 日！實體版和數位版將同步發售！
※請注意，部分地區或部分平台的發售時間可能有所差異，敬請見諒。
具有挑戰性的高難度物理動作遊戲以全新面貌重生！
善用彈跳的星星，與夢太郎一起展開充滿危險和謎團的冒險吧！
宣傳影片
▍傳奇經典名作遊戲歷經30多年再次重生！
《Gimmick! 2》為1991年由SUNSOFT在紅白機上發行的《Gimmick!》的正統續作。遊戲完全重現了原作中在斜坡滑行、慣性和彈跳星星等物理行為的獨特遊戲性。玩家將化身為如玩偶般可愛的生物「夢太郎」展開的全新冒險旅程！
■可愛的圖像設計搭配專業音效！
遊戲保留原有設計，將紅白機時代的像素畫面，進化為精緻細膩的圖像設計，一起在溫馨的手繪風格的世界中展開冒險吧！與初代Gimmick一樣，遊戲中有多個關卡，最後還有個性獨特的Boss等著你！
此外，還有知名遊戲音樂作曲家 David Wise 也加入製作陣容！
專業的圖像設計與 David Wise 的遊戲音樂搭配將為《Gimmick!2》的世界增添豐富色彩。
David Wise採訪影片
▍《Gimmick! 2》更豐富多元的內容！努力蒐集裝飾品打扮夢太郎吧！
在超高難度的隱藏區域深處，或者解開區域內隱藏的謎題，就能發現「寶箱」。每個關卡都隱藏著大量「寶箱」，想要全部收集十分需要技巧和耐心。
而「寶箱」內裝有可以改變夢太郎外觀的飾品，玩家可隨心所欲讓夢太郎穿上你喜歡的裝扮！
關於《Gimmick! 2》的最新資訊，請關注SUNSOFT官方X（Twitter）。
▍產品資訊
【Gimmick! 2 實體版】
■ 建議零售價格：TWD 640 / HKD 170
■ 平台：Nintendo Switch™
【Gimmick! 2 數位版】
■ 建議零售價格：TWD 426 / HKD 113
■ Steam 版價格：TWD 408 / HKD 156
■ 平台：Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC(Steam)
※PC (Steam) 版現已發售中！
■版權聲明：
©2024 SUNSOFT © 2024 Clear River Games.© 2024 Developed by Bitwave Games.
▍公司資訊
♦關於SUNSOFT
SUNSOFT是成立於1980年代的老牌遊戲品牌。借助復古遊戲熱潮，正在全球範圍內積極擴展！我們以精益求精的態度，少而精的團隊進行開發。
■YouTube頻道
■官方X
※文中提及的所有公司名稱、產品名稱均為各公司的商標或註冊商標。
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具有挑戰性的高難度物理動作遊戲以全新面貌重生！
善用彈跳的星星，與夢太郎一起展開充滿危險和謎團的冒險吧！
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▍傳奇經典名作遊戲歷經30多年再次重生！
《Gimmick! 2》為1991年由SUNSOFT在紅白機上發行的《Gimmick!》的正統續作。遊戲完全重現了原作中在斜坡滑行、慣性和彈跳星星等物理行為的獨特遊戲性。玩家將化身為如玩偶般可愛的生物「夢太郎」展開的全新冒險旅程！
■可愛的圖像設計搭配專業音效！
遊戲保留原有設計，將紅白機時代的像素畫面，進化為精緻細膩的圖像設計，一起在溫馨的手繪風格的世界中展開冒險吧！與初代Gimmick一樣，遊戲中有多個關卡，最後還有個性獨特的Boss等著你！
此外，還有知名遊戲音樂作曲家 David Wise 也加入製作陣容！
專業的圖像設計與 David Wise 的遊戲音樂搭配將為《Gimmick!2》的世界增添豐富色彩。
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▍《Gimmick! 2》更豐富多元的內容！努力蒐集裝飾品打扮夢太郎吧！
在超高難度的隱藏區域深處，或者解開區域內隱藏的謎題，就能發現「寶箱」。每個關卡都隱藏著大量「寶箱」，想要全部收集十分需要技巧和耐心。
而「寶箱」內裝有可以改變夢太郎外觀的飾品，玩家可隨心所欲讓夢太郎穿上你喜歡的裝扮！
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▍產品資訊
【Gimmick! 2 實體版】
■ 建議零售價格：TWD 640 / HKD 170
■ 平台：Nintendo Switch™
【Gimmick! 2 數位版】
■ 建議零售價格：TWD 426 / HKD 113
■ Steam 版價格：TWD 408 / HKD 156
■ 平台：Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC(Steam)
※PC (Steam) 版現已發售中！
■版權聲明：
©2024 SUNSOFT © 2024 Clear River Games.© 2024 Developed by Bitwave Games.
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♦關於SUNSOFT
SUNSOFT是成立於1980年代的老牌遊戲品牌。借助復古遊戲熱潮，正在全球範圍內積極擴展！我們以精益求精的態度，少而精的團隊進行開發。
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