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▲台中市幸福指數調查全國第一，台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕前往領獎。（圖／台中市政府提供，2024.12.05）

台中市長盧秀燕日前因在小六生事件中批評老師不適任，遭網友炎上。今天經濟日報發表縣市幸福指數調查，台中再獲全國第一，盧秀燕罕見地在議會發表長達10分鐘心得，不僅強調自己施政最重視教育，這幾年民調從後段班到名列前茅，一路走來只要心甘情願做對的事，就不以為苦，並說「只要我的施政讓市民覺得幸福，我就覺得很幸福」。台中市某國小師生衝突，小六生拿樂樂球棒攻擊老師、隔日警察從校園將雙方載到派出所做筆錄，盧秀燕2日在答詢時震怒、批評老師不適任，一段話炸開教育現場的壓力鍋，臉書遭網友炎上，風波至今難息。經濟日報主辦「2024縣市幸福指數大調查」，今（5）日公布結果，台中市拿下「縣市幸福指數」第一名，比去年進步兩名，這也是該調查舉辦13年以來，台中市首度拿下冠軍。在民調表現部分，台中人對教育成就、健康狀況、工作與生活平衡三項的滿意度均為全台第一，成為奪下冠軍的關鍵。台中市國民黨議員邱愛珊下午質詢時，針對剛出爐的縣市幸福指數調查結果，請盧秀燕發表看法。盧秀燕依往例謝謝市民、市府同仁和盡職監督的議員們，接著透露「我要稍微再多談一點點」，豈料竟罕見地講了10分鐘。盧秀燕說，她剛接任市長時，民調是後段班，現在不斷名列全國前茅，「代表我們過去走的道路是正確的、我們做的事情是正確的」，尤其多個媒體的縣市幸福指數調查拿到全國第一，代表市民感覺住在台中是幸福宜居的，「我個人的滿意度雖然還是很好，但我覺得市民的感覺最重要」。盧秀燕指出，有幾項把台中的總成績拉高，她很安慰，「第1是教育成就，教育是我們是最重視的，我們的預算比是六都第一名，100塊就有40塊在做教育」，其次是守護台中市民健康，包括空污、環保、衛教、防疫等；第三個是工作與生活平衡，「這調查是貨真價實，有評鑑、有科學的」。她有感而發提到自己多年的工作法則，「你樂於做的事，然後做出來，有價值的事就不為所苦」。她說各行各業、每個人工作都很辛苦，但要樂在工作，「如果你的工作是你心甘情願、是你所愛，就不以為苦、會感到快樂，如果根本不想做這個工作、沒有真心誠意，你會覺得很累」，自己應邀演講時會告訴青年學子「你要選擇你想做的事情，你喜歡做的事情」。最後盧秀燕說「我覺得我很幸福，因為我的施政讓市民有感，市民覺得幸福，我很幸福。」