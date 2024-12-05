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第一金工業30ETF（00728）宣布配息頻率調整為季配息機制正式生效，本季每股配發0.771元，預計12/19為首度季配除息交易日，最後買進日為12/18，配息發放日訂在明（2025）年1/13，同時也正式納入收益平準金，未來有利穩定股息配發機制。第一金投信指出，00728收益分配頻率由年度收益分配變更為每季收益分配，除息月份預計為3月、6月、9月及12月。00728追蹤投資標的指數為「台灣工業菁英30指數」，成分股主要考量高品質多因子指數編製選股策略，成分股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，通過流動性檢驗，選出財務體質較佳、獲利能力較好與股利發放較高之標的，依市值排序之前30名股票，按市值為計算權重標準。觀察00728產業配置以半導體類股、電子零組件為主，目前成分股5大投資標的偏向AI股、蘋概供應鏈等標的，包含台積電、聯電、聯詠、大立光、嘉澤等標的，相關投資標的偏屬成長性題材，長線持有工業精英重要標的，是追求股息及資本利得兼具，跟隨台灣市場長期成長的台股ETF選擇。00728每年2次進行成分股審核，以4月、10月為審核日，每次定審維持30檔成份股。11月初才調整持股，新納入2檔成分股分別是記憶體模組廠創見、從事減速機製造及自動化機器人概念股台灣精銳等。