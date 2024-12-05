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▲今（5）日下午2時許，新北市土城區忠義路一處露天汽車資源回收廠突發火警。（圖／翻攝畫面）

▲今（5）日下午2時許，新北市土城區忠義路一處露天汽車資源回收廠突發火警。現場濃煙密佈。（圖／翻攝畫面）

▲今（5）日下午2時許，新北市土城區忠義路一處露天汽車資源回收廠突發火警，新北市消防局獲報立即趕赴救援，廢棄汽車上仍有油料等易燃物質撲滅不易，火勢持續擴大中，黑煙直竄天際，所幸無人受困。（圖／翻攝我是土城人）

▲今（5）日下午2時許，新北市土城區忠義路一處露天汽車資源回收廠突發火警，新北市消防局獲報立即趕赴救援，廢棄汽車上仍有油料等易燃物質撲滅不易，火勢持續擴大中，黑煙直竄天際，所幸無人受困。（圖／翻攝我是土城人）

▲今（5）日下午2時許，新北市土城區忠義路一處露天汽車資源回收廠突發火警，新北市消防局獲報立即趕赴救援，廢棄汽車上仍有油料等易燃物質撲滅不易，火勢持續擴大中，黑煙直竄天際，所幸無人受困。（圖／翻攝我是土城人）

今（5）日下午2時許，新北市土城區忠義路一處露天汽車資源回收廠突發火警，新北市消防局獲報立即趕赴救援，廢棄汽車上仍有油料等易燃物質撲滅不易，火勢持續擴大中，黑煙直竄天際，所幸無人受困。新北市消防局接獲民眾報案，指稱土城忠義路一處汽車資源回收場內，疑似報廢車輛起火燃燒，出動消防136人，各式救災車輛60輛，由於現場堆疊易燃物，加上廢棄汽車仍有油料，且地區崎嶇不易搶救，火勢已逐漸延燒，後續在16時31分恐致火勢，初估燃燒面積約140坪，起火原因待查。