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▲陸生團宋思瑤被問到12強賽感想時，代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.02）

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，復旦大學學生宋思瑤12月2日因受訪時脫口賀「中國台北隊」獲得世界12強棒球賽冠軍，引發輿論譁然；陸委會主委邱垂正昨日承諾做出行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，宋思瑤因此事壓力很大，自責落淚。陸委會今（5）日表示，從頭到尾未指責個別學生，造成社會對立應該是邀請單位要負責。陸委會今日舉行例行記者會，媒體關注陸生脫口說「中國台北隊」一事，針對陸委會要進行行政處分，陸委會副主委梁文傑表示，會邀集相關部會召開跨部會會議，依照相關行政程序來查處，至於是懲處半年或5年不得邀請大陸人士來台，要等開完會後再向大家宣布，我方根據的法規是《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，規定進來的人士與邀請單位應盡的義務。梁文傑表示，去年馬英九基金會跟今年邀請的成員幾乎都是共青團，或是預備黨員身份，去年活動沒有很大的變數，都是相對的平順，去年也允許學生對媒體安排發言，既然今年出現狀況就要處理，並不是陸委會在審查過程中出現疏漏，如果是中共黨員或是共青團身份就不讓他來，很多大陸官員、學者或企業人士都不能來，這不是兩岸交流的本意，但是來了就要遵守不能有傷害台灣地位的言論。梁文傑表示，宋思瑤畢竟沒有社會化，她可能有共青團的身份，可能受過訓，但畢竟她還是一個學生的身份受訪，可能以她過去從小接受過的教育去表達。針對蕭旭岑透露，宋思瑤因此事壓力很大，自責落淚，梁文傑表示，他從頭到尾沒有指責個別學生的發言，也許她從小受到的教育，包括她是預備黨員的關係，所以她的頭腦裡面想到台灣就是「中國台北」，當整個事情發生的時候，陸委會有去提醒跟警告邀請單位，但邀請單位沒好好處理，就像邱垂正講的提油救火，事情越鬧越大，最後才會有清大校園一邊拿五星旗、一邊拿國旗，在激化社會對立，「我們從頭到尾沒有對這個女學生個人有指責」，出了事當然一定要先找邀請單位。