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韓國總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴後，隨即遭國會投票否決，4日凌晨再度出面宣布解嚴，自此音訊全無，韓媒原先指出，尹錫悅今將發表公開談話，然而，今(5日)韓國總統府官員突發布尹錫悅今不會有任何聲明的消息。《韓民族日報》昨日深夜報導，尹錫悅將於5日會發表公開談話，預計會針對此次事件給出詳細說明。但白天過去，尹錫悅遲遲沒有公開露面。未料，韓聯社今日指出，總統府官員今突然通知媒體稱：「今天不會有任何來自總統的聲明。」目前已初步確定彈劾案投票時間，共同民主黨議員趙承來表示，表決將於週六（7日）晚上7時左右進行；按照目前席次狀況，若當天投票有8名執政黨國民力量黨議員倒戈，就有機會跨過門檻，不過，國民力量黨黨魁韓東勳已表明，將全力阻止彈劾案通過。在尹錫悅遲遲神隱，且國民力量黨表達將抵制彈劾案後，韓國國會今在主要在野黨共同民主黨多數優勢下，又通過監察院院長崔載海以及3名高階檢察官的彈劾案，這也是韓國憲政史上首例，被視為對國民力量黨表態的反制。