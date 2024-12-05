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▲年菜推出六人份與十人份的「吉祥桌菜」，共有十道菜品，象徵十全十美，滿足大小家庭在家圍爐的不同需求。（圖／記者張茂雄攝，2024.12.05）

▲「海參炆八頭鮑魚」象徵吉祥豐收、「炙燒沙律肋排」融合創意與經典，澎澄飯店特地嚴選澎湖在地的龍虎斑，讓饕客感受來自澎湖大海的鮮美風味。（圖／記者張茂雄攝，2024.12.05）

為迎接蛇年的到來，澎澄飯店2025年以「澄心匯味‧龍蛇躍瑞迎新春」為主題，精心推出多款海陸圍爐饗宴及精選外帶年菜。年菜推出六人份與十人份的「吉祥桌菜」，共有十道菜品，象徵十全十美，滿足大小家庭在家圍爐的不同需求。今年菜單展現獨特匠心與創意，匯聚頂級食材融合創意潮粵料理技法，擅長潮粵料理的何海鷗主廚推出拿手奢華煲湯「羊肚菌花膠煲烏雞」，選用最珍貴的花膠與名列世界四大名菇的羊肚菌融合烏骨雞的鮮美，文火細燉出膠感甘醇的湯頭。另有「海參炆八頭鮑魚」象徵吉祥豐收，「炙燒沙律肋排」融合創意與經典，高溫炙燒後淋上主廚秘製的酸甜沙律醬，外皮酥脆誘人，讓味蕾享受多層次的驚喜，此外，澎澄飯店特地嚴選澎湖在地的龍虎斑，讓饕客感受來自澎湖大海的鮮美風味。除夕當天，澎澄飯店特別邀請戰鼓震撼開場、川劇變臉及魔術表演團隊，讓賓客一邊享用豐盛年菜佳餚，一邊欣賞年味精彩節目，為年夜團聚增添歡樂與福氣。