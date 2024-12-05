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韓國日前經歷短命戒嚴引發軒然大波，民進黨立院黨團在戒嚴第一時間發文挺戒嚴，雖然火速刪文，仍引發熱議，該事件甚至被日韓媒體報導；對此，國民黨發言人楊智伃怒轟，「丟臉丟到全世界！」楊智伃今（5）日在臉書發文表示，「世界級的炎上，賴清德政府丟臉丟到全世界，恬不知恥更丟了台灣現代化民主自由的驕傲」；楊指出，民進黨Team戒嚴，事件不斷延燒，在台灣被炎上後，更被多家南韓、日本新聞平台報導，「真的丟臉丟到全世界！更是創下歷史新紀錄，世界級的炎上！」楊智伃表示，南韓網友更是氣憤到飆罵「民進黨的記憶力像蝌蚪」、「應該為自己感到羞恥」等等炎上言論，更讓南韓民眾對台灣的好感度陷入危機。楊智伃痛批，民進黨team戒嚴讓台灣陷入外交、民主的雙危機之下，賴清德總統無視內政黑暗的「盛大」出訪還可以出包？出訪夏威夷被指出服儀不符合傳統文化，從頭飾、項鍊、披肩與肩帶都戴錯，「不僅是對原住民傳統文化的不尊重，更顯現外交禮儀上的重大缺失！」楊智伃表示，總統的職權是國防外交，賴清德作為總統兼執政黨主席，不僅沒能在區域國防安全上，迅速掌握情資、謹慎對外發言，更在外交交流上輕視自身文化，內政到外交都亮起了警報紅燈，惹出世界級的炎上，讓台灣區域的關係蒙上陰影，賴清德儼然成為了「外交麻煩製造者」。楊智伃嚴正地要求賴清德應該負起黨主席的責任，「為挺戒嚴的發文道歉！更應該承諾任內不會讓軍隊接管國會！杜絕任何民主倒退的可能！」