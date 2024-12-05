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前總統馬英九基金會日前邀請包含中國奧運金牌選手馬龍、楊倩等人在內的40名中國學生訪台訪台9天8夜，其中因中國復旦大學學生宋思瑤祝「中國台北隊」奪冠，遭到炎上。陸生團今（5）日離台，送行現場兩樣情，有的民眾舉抗議手板送行，也有馬龍粉絲大喊：「馬龍我會想你」。陸生團今日結束訪台行程，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪指出，昨晚舉辦歡送餐會，每位陸生都有發表感言，每個人都感謝台灣人，並呼籲陸委會，不要用戒嚴心態，阻斷兩岸交流，只因為宋思瑤同學的習慣用語，把整個團封殺，阻斷兩岸交流機會，很可惜。陸生團中午搭機離台，現場有不少民眾舉著抗議手板，手板上寫著，「武漢肺炎 中國製造」、「中國沒有伴手禮、民主不是違禁品、不用安檢及可登機」、「國有器官們，Bye！Bye！別再來」。另一方面，現場也有馬龍粉絲，一見到馬龍興奮大喊：「龍隊！龍隊！」，也有人持「「馬龍我會想你」、10歲時認識龍、22歲親見龍、謝謝你陪我成長、台灣歡迎馬龍」等手板，表示對馬龍的熱愛與支持，送行現場兩樣情。