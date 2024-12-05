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▲青年志工團隊「海好有你我」執行青年署「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」深耕型服務方案，與義大醫院結合，帶領病童製作想像中的海洋生物黏土作品。（圖／教育部）

聯合國自西元1985年起，宣布每年的12月5日為國際志工日（International Volunteer Day），為響應國際志工日，教育部推動青年志工及相關教育志願服務業務措施，鼓勵全民投入學校教育、社會教育、體育業務及青年發展業務領域之志願服務工作，以無私奉獻精神，齊心協力推展教育業務，以行動守護教育環境。近年來有越來越多青年投入海外志願服務，展現 Taiwan Can Help的精神，如青年署海外志工「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會TIYA敘愛青年志工隊」，為協助敘利亞難民與滿納海國際學校合作，透過提供專業師資培訓及線上學習平臺，以華語文伴學打造敘利亞難民學習的機會，協助難民學生有更好的生涯競爭力。為分享海外志工服務經驗與交流，青年署特於12月7日假華山文創園區中4B米酒作業場舉辦「志向世界-2024青年海外志工特展暨績優團隊交流分享會」，安排32組入圍績優團隊簡報分享，現場並展現海外服務的故事與成果。青年署亦推動國內「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」，鼓勵青年運用專長以行動關懷社會，113年已獎助超過500組團隊投入志工行動，如深耕型服務方案「海好有你我」團隊與義大醫院合作，邀請住院病童參加海洋生物手工藝品創作，透過創意活動與海洋生物建立情感連結，拉近病童與大自然的距離，也加深社會對病人內心想法的理解及對海洋保育的關注。青年署也於12月4、5日邀集全臺12家青年志工中心召開年度主題探索工作坊，希望在這個屬於志工的節日共同集思廣益，共創嶄新服務方案。另外第2屆青志獎（青年志工行動競賽表揚計畫）受理至113年12月20日中午12時止，歡迎15-35歲青年團隊及立案的青年志工運用單位踴躍報名，獲獎團隊除可獲得1至5萬元不等之獎勵金，青年署也將補助績優團隊赴海外與相關組織進行交流。此外，教育部日前公布「教育業務志願服務獎勵辦法」獲獎名單，113年核定鑽質獎、金質獎、銀質獎、銅質獎、青學獎等共計412名績優志工及3隊服務團隊，恭喜每一位獲獎志工，也感謝志工們的付出與辛勞。教育部歡迎各界一同響應加入成為志工行列，可洽教育部所屬各機關（構）及學校詢問。另國立臺灣藝術教育館也於今（12/5）日推出「參與志工行 精彩每一日」響應活動，每週日亦舉辦志工說故事，鼓勵觀展民眾投入志願服務行列。