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韓國日前經歷短命戒嚴引發軒然大波，民進黨立院黨團在戒嚴第一時間發文挺戒嚴，雖然火速刪文，仍引發熱議，該事件甚至被日韓媒體報導；對此，媒體人羅旺哲表示，此事是韓國人心中的痛，民進黨的發文已被許多韓國有公信力的媒體報導，「代誌大條了」。羅旺哲今（5）日在政論節目《新聞大白話》中指出，民進黨團發出的文章已變成外交危機，許多韓國有公信力的媒體都報導此事，代表「代誌大條了」，有些韓國人已認為民進黨挺戒嚴，未來台韓交流恐會受到阻礙，民進黨不可以等閒視之。羅旺哲表示，當晚對韓國人來說是非常痛的一天，民進黨若想用非常輕浮、草率的態度解決，是非常不好的舉動；羅呼籲，民進黨一定要好好跟韓國人道歉，讓韓國人感受到歉意，因此事是韓國人心中的痛，不是說翻頁就能翻過去，若無法好好道歉，傷痕將一直存在，未來若台灣發生什麼事，韓國會挺台灣嗎？民進黨要好好正視這件事。