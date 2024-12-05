我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海尼根台灣業務總監周冠廷。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「Harrier 威士忌餐前酒」目前為全台唯一一支僅30％濃度的威士忌餐前酒。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「Harrier 威士忌餐前酒」口感柔順細膩，均衡的香料和橡木桶味透露出乾桃子、麥片和餅乾的味道。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲英蓋爾洋酒即起隆重推出備受酒迷朋友矚目的「2024年世界威士忌24入迷你酒套書」。（圖／官方提供）

海尼根在啤酒市場耕耘多年，今（5）日正式宣佈進軍非啤酒市場，瞄準高達800億台幣的非啤酒市場商機，將跨足葡萄酒、氣泡酒、烈酒等多元酒類產品，其中亮點包括引進「Harrier 威士忌餐前酒」，該支酒款首度引進亞洲，更是全台首支低酒精威士忌，僅30%的酒精濃度，更加溫順好入口，讓不喜歡刺激性酒款的女性消費者，也能輕鬆品嚐威士忌。根據經濟部數據顯示，過去10年間，台灣進口酒類的市場規模持續擴大，進口酒進口值在過去10年間的平均年增率為5.5%，威士忌和葡萄酒更是高居進口酒品類排名前二，是需求增長的主力。另外，從IWSR也可以發現，台灣的烈酒過去五年的市值年增率為5.6%，氣泡酒更是高達9.7%，顯示消費者對多元且高端酒類產品的偏好正持續攀升。海尼根台灣業務總監周冠廷指出，過去海尼根啤酒在台灣年營收約60億元，就是靠著海尼根有強大的銷售團隊、成熟的業務分工，希望透過這些強項進攻威士忌、葡萄酒、奶酒市場，以多元化的產品滿足消費者日益多樣的需求，助攻海尼根在2025年實現在台年營收122億元的目標。未來海尼根將帶來一系列廣受全球消費者喜愛的明星酒類產品，像是「Nederburg尼德堡」、「Bernini Classic微甜氣泡白葡萄酒」、「Amarula愛瑪樂香甜奶酒」、「Bain’s貝恩斯單一穀類威士忌」、「Harrier 威士忌餐前酒」。其中亮點包括全台首次引進低酒精濃度的威士忌，「Harrier 威士忌餐前酒」目前為全台唯一一支僅30％濃度的威士忌餐前酒，口感柔順細膩，均衡的香料和橡木桶味透露出乾桃子、麥片和餅乾的味道，海尼根預估最快將在2025上半年開賣。此外，喜歡威士忌的朋友們注意了，英蓋爾洋酒即起隆重推出備受酒迷朋友矚目的「2024年世界威士忌24入迷你酒套書」，囊括來自世界各地的頂尖酒款：包括秘魯榮獲全球百大烈酒第7名的黑威堡黑玉米威士忌、台灣噶瑪蘭（Kavalan）、英格蘭Cotswold’s、印度Indri、澳洲Lark、蘇格蘭Nc’Nean與Arbikie、加拿大Macaloney、日本Hatozaki等，帶領威士忌愛好者品味不同產區的極致風味。套書收藏在一個木製書櫃中，分別由五本亞麻材質封面裝訂的書冊組成，其中包含一本涵蓋所有酒廠介紹的書籍、2個原廠品牌威士忌酒杯、24瓶50毫升的世界威士忌，精美奢華的包裝設計不僅賞心悅目，更是聖誕節送禮的好選擇之一，可以滿足愛酒人士對品味與品質的雙重追求。