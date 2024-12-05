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為推動我國發展為亞洲資產管理中心，在「留財與引資」並重方向下，金管會加速推動私人銀行業務計畫，開放獲准辦理高資產客戶財富管理業務的銀行，可受理高資產客戶以本人持有的外國債券、境外結構型商品或外幣計價結構型債券為擔保辦理外幣授信業務，提升資金使用的靈活性及流動性。金管會之前已開放銀行辦理自益特定金錢信託受益權質借業務，這次就非採信託方式投資的外幣金融資產開放，規範重點包括限獲准辦理高資產業務的銀行才能受理，而且僅限高資產客戶。至於辦理的外幣金融資產類別，除外國債券含公債、公司債、金融債券，發行人或保證人或債券之評等達信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法第10條第7款規定以上的等級，即BB級以上。此外，還有保本型境外結構型商品或外幣計價結構型債券，發行人或保證人或商品之評等應達境外結構型商品管理規則第17條第1項第1款規定以上的等級，即BBB級以上。不過，銀行辦理這項業務應與高資產客戶約定設質取得的資金，不得兌換為新台幣，高資產客戶並應於設質時向銀行提供資金用途之說明及相關證明文件。銀行也不得以其本身及其海外分支機構、控股公司、母行、總行或同集團其他國家聯行發行的外幣計價債券或境外結構型商品作為擔保授信之擔保品，但為擔保其債權，得為副擔保品。金管會也提醒，銀行辦理本項業務應注意風險控管及市場行情，並依銀行內部授信政策審慎評估貸款成數，落實執行貸後控管，以掌握資金實際流向與貸放用途相符。銀行於完備相關內部規範後即可逕行開辦本項業務，無須另為申請。