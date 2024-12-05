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台中市連辦6年購物節，遭議員質疑錢越花越多、效益越來越小，但市長盧秀燕認為，市府僅運用3.5億元預算，卻創造逾600億元產值，她有信心今年成績比去年更好！經發局長張峯源表示，台灣8個辦購物節的縣市中，台中每年成績都是全國第一，還遙遙領先第2名13億元的新竹市。無黨籍台中市議員吳佩芸今（5）日上午總質詢時，質疑購物節成效已經飽和，依購物節的結案報告，2023年市府經費花得比2022年還高，帶動的消費總金額卻從2022年的359億元掉到328億元，質疑成熟的購物節商業模式，效益已開始下降。經發局長張峯源回應，去年成效較前年下降的理由，是議會決議通過房地產不適用登錄範圍，因此扣除約77億元。他強調全國8個有購物節的縣市中，台中是唯一突破300億元的城市，年年成績全國第一，且舉辦第3年就破百億、各縣市紛來取經，遙遙領先今年第2名的新竹市。每年購物節至少有1/4消費金額來自外縣市、成本下降後還穩定抽出部分經費，辦理物調券和鍋烤節等活動。下午國民黨市議員吳瓊華質詢時，肯定台中購物節經濟效益全國第一。市長盧秀燕表示，今年台中購物節進入第6屆，成績逐年成長，去年登錄消費金額328億元，其中3成消費來自外縣市。市府僅運用3.5億元預算，卻創造逾600億元產值，她有信心今年成績會比去年更好！