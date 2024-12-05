一年一度的「台北市建築世代會慈善聖誕路跑」將於 本週六(7日）在大佳河濱公園熱情開跑！活動至今已邁入第十二屆，今年以「Love Our Dream, Kids Our Future」為主題，寓意以世代傳承為基礎，將愛心延續至下一代，讓溫暖與關懷隨著跑者的腳步，傳遞至社會的每個角落。
本次活動吸引了 4,100 名跑者參與，賽事設置三個組別：聖誕傳情接力組（18 公里）、永續公益組（12 公里）及夢幻打卡組（3 公里）。其中，聖誕傳情接力組為本屆首度推出的全新賽事形式，每位跑者需完成 3 公里的賽程，以接力方式展現團結精神與愛心的傳遞。
活動所得將「全額」捐贈予台東的「孩子的書屋」及三峽的「小草書屋」，為需要幫助的兒童提供支持與希望。台北市建築世代會多年來致力於公益，期望透過這樣的活動結合社會各界的力量，實現愛的循環，讓社會更加溫暖。
為配合活動進行，12 月 7 日當天，大佳河濱公園基5、基6、基8、基9、基 0 號水門及大佳、迎風、關山河濱公園自行車道將實施彈性交通管制，提醒民眾減速慢行，配合現場指引。
除了參賽體驗，跑者還將獲得賽事紀念衣、精美完賽獎牌及豐富完賽禮。此外，活動現場安排了聖誕造型獎與闖關摸彩活動，讓跑者在參與公益的同時，享受節日的歡樂氛圍。
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活動所得將「全額」捐贈予台東的「孩子的書屋」及三峽的「小草書屋」，為需要幫助的兒童提供支持與希望。台北市建築世代會多年來致力於公益，期望透過這樣的活動結合社會各界的力量，實現愛的循環，讓社會更加溫暖。
為配合活動進行，12 月 7 日當天，大佳河濱公園基5、基6、基8、基9、基 0 號水門及大佳、迎風、關山河濱公園自行車道將實施彈性交通管制，提醒民眾減速慢行，配合現場指引。
除了參賽體驗，跑者還將獲得賽事紀念衣、精美完賽獎牌及豐富完賽禮。此外，活動現場安排了聖誕造型獎與闖關摸彩活動，讓跑者在參與公益的同時，享受節日的歡樂氛圍。