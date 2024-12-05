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▲Spotify年度回顧今日釋出，不少網友興奮地點開，看完卻相當失望，認為官方今年較晚釋出回顧，又明顯較不用心。（圖／美聯社／達志影像）

▲Spotify提醒，只能使用手機觀看Spotify年度回顧，記得APP要記得更新到最新版本，就可以看到2024 Spotify 年度回顧功能。（示意圖／取自unsplash）

Spotify年度回顧今（5）日終於上線，許多用戶期盼已久，點開卻發現此次回顧分類不夠全面，甚至分析數據與聆聽習慣嚴重不符，紛紛抱怨官方過於不用心，「今年真的是拖超久還給我敷衍了事欸！」對此，有國外人士指出，這次因為Spotify先前解雇了大批相關職員所導致。Spotify年度回顧今日釋出，不少網友興奮地點開，看完卻相當失望，認為官方今年較晚釋出回顧，又明顯較不用心，「今年Spotify年度總回顧超不用心，往年還有不同季節、月份，分析自己的音樂情境，不是排名前幾的音樂也有特別回顧，今年真的是拖超久還給我敷衍了事欸」、「今年Spotify回顧是不是特別敷衍啊，以往還會有曲風分析、聆聽習慣分析，還有粉絲排名最靠前的藝人（不是最愛藝人）」。另外，也有人發現官方分析出的數據，和自己的聆聽習慣過於失準，「Spotify絕對是把今年的用戶數據丟失，才拖這麼晚把year wrapped推送給用戶，這一兩個月才聽比較多的歌手，跟我前十個月狂聽的時間數根本不能比，結果攀升到第一，而且各種細節數據也隨隨便便，到底內部是出多少包」、「不行，我真的生氣了，這次Spotify的排行榜絕對是假的，超級不準，我沒追蹤沒在聽的人也在榜上，我每天聽的人卻不在榜上，我要氣瘋」。不過，許多人使用第三方抓數據，認為大致上符合官方分析，「頂多會因為算法不一樣有些微差距，譬如計次或是計時的標準差異。」也有人發現Spotify官方逐漸在補強年度回顧頁面，似乎正在更新缺失功能。另外，有國外人士出面指出，若有人覺得今年回顧資料較少，是因為Spotify先前解雇了大批相關職員，目前全球不少用戶都面臨此問題。Spotify提醒，只能使用手機觀看Spotify年度回顧，記得APP要記得更新到最新版本，就可以看到2024 Spotify 年度回顧功能。完整兩方法一次看：方法一：首頁上方圓框開啟Spotify APP，在主頁的最上面或中間板塊顯示「年度總回顧」，點選「你的年度總回顧」，就可以看到完整內容。方法二：搜尋年度總回顧在Spotify APP上搜尋「年度總回顧」5個字，再點選「你的年度總回顧」就可以看到完整內容。