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▲《職業棒球》12月號今日於實體通路正式上架，引發搶購風潮，有球迷赴中午營業書店來排隊碰運氣。（圖／讀者提供）

▲《職業棒球》12月號今日於實體通路正式上架，引發球迷搶購風潮。（圖／翻攝自中華職棒臉書）

▲《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》513期在今（5）日正式出刊，本期雜誌為正、反雙封面，隨書附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。（圖／翻攝自職業棒球雜誌官方粉絲團）

513期12月號《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》在12月5日上架，本期封面故事〈世界12強冠軍 臺灣尚勇〉收錄中華隊在12強賽奪冠全紀錄。由於第三屆WBSC世界12強賽中華隊奪冠帶動的熱潮，本期職棒雜誌開賣就秒殺，不只網路商城買不到，實際走訪書店，店員也告知：「根本沒上架，就已被訂購一空」。《職棒雜誌》官方表示，本期雜誌詢問量非常大，很希望大家都能順利購買，目前已確定三刷，各平台還會加開預購量。另外中職方面受訪時則說，這期雜誌總銷量破已超過10萬本，相當搶手，球迷欲買從速。《NOWnews》記者實際走訪台北書店，其中某間誠品店員透露，今天正式開賣後，該店面進貨80本，「根本還沒上架就直接被訂光」，至於下一批要等到什麼時候，目前要等中職方面的刷印資訊，請讀者們留意訊息。今天前往該店面詢問有無商品者也相當眾多，店家直接在櫃台擺上「職棒雜誌12月號已銷售完畢，謝謝支持」的看板，提醒顧客。而金石堂書店也是同樣的情況，今天進貨25本，直接秒殺，沒上貨架。至於網路書店方面，博客來《職業棒球 12月號/2024 第513期》的頁面顯示「無庫存，購買後進貨限量商品，限購5份」，底下也有評論表示：「好幾波都被搶光」、「跪求中職加印」等留言。【台灣尚勇！ 中華隊登頂世界第一】收錄從預賽至冠軍戰中華隊9場比賽逐場紀錄、圖輯、焦點人物、首度入選中華隊王志煊與張政禹每場小日記，陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪。【突破極限再創巔峰 中職35年頒獎典禮】【冬盟熱度破表 台日五隊爭霸開打】【2024第10屆好棒棒大賞】【中信兄弟重返冠軍榮耀 封王遊行圖輯】❌本期雜誌因商城仍在維修中，不會在CPBL官方商城販售❌讀者可在以下通路購買✅便利商店：7-11、全家（711鋪貨店舖查詢：https://reurl.cc/ge2vR7）✅網路販售通路：博客來、誠品、金石堂✅實體書局：誠品、金石堂、金玉堂、何嘉仁、墊腳石、紀伊國屋、法雅客、諾貝爾、三民等連鎖書局以及全台各大傳統書局。✅本周六日冬盟洲際現場少量販售