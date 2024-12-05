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周杰倫演唱會笑料滿滿，早在8月就空出時間等大巨蛋檔期的他，今（5）日晚間小小埋怨吐槽：「這個小小的蛋不給唱，那我就不要唱！」還玩起諧音哏自嘲：「誰叫我是糾～結～倫～」更搬出《不能說的祕密》一共五步的哏，笑翻網友：「天啊是本人說的！」演唱會中場，周杰倫耍起任性表示：「我這個人比較任性一點，那個蛋不給唱，我就覺得其實還有很多的場地可以唱，比如說高雄也不錯啊，有些校園其實也可以啊，封街演唱會的時候，可以吧？其實我都有想過，但是因為我這人比較任性，我想說這個小小的蛋不給唱，那我就不要唱！因為我這人比較任性也比較糾結，所以我叫『糾結倫』！」他話講完後，突然脫口：「從我這邊那你那邊一共五步！」引起如雷尖叫。周杰倫話還沒說完，他再次表示：「誰叫我是糾～結～倫～！不過等著等著呢，其實我常常經過大巨蛋，我也常經過東區，因為自己有個潮牌店在東區，我心裡就在想說，這什麼時候蓋好？然後我又想，算了算了不知道什麼時候，因為蓋好，說不定別人拿去唱，有一次公司跟我講說『ㄟ好像有機會喔』！」於是才有了今年的4場大巨蛋演唱會。網友看到周杰倫大玩諧音哏，嗨翻表示：「不愧是台灣人！」聽到「一共五步」後更笑說：「超好笑」、「是本人欸！從我這邊到你那邊一共五步」、「好糾結...好可愛」，迴響超熱烈。