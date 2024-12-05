我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫首度攻上大巨蛋，第一天嘉賓是江蕙。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫今（5）日正式成為登上台北大巨蛋開演唱會的首位歌手，在演藝圈人緣極好的他，不僅有許多藝人朋友到場支持，還請到台語歌后江蕙當嘉賓，媽媽葉惠美和老婆昆凌更是沒有缺席。不過周杰倫在點歌環節透露，其實爸爸也有來，還提到早期歌曲〈爸我回來了〉，讓大家都誤會他爸爸會家暴，但其實這首歌內容寫的不是他爸爸，「我爸沒有打人！」周杰倫在點歌環節透露，自己首次攻上大巨蛋，爸爸也有到現場力挺，不過因為爸爸比較低調，所以沒有露面，坐在比較後面。他也提到，以前自己創作一首歌曲〈爸我回來了〉，不過因為歌詞，讓大家以為他爸爸會家暴，但他解釋，那其實是朋友故事，「我以前唱〈爸我回來了〉，大家都以為我爸爸會打人，親戚朋友都說你怎麼這樣寫」，所以想特別澄清一下。今日演唱會最大的驚喜莫過於嘉賓江蕙，只見她坐在周媽媽和昆凌身邊，被周杰倫邀約一起合唱〈星晴〉，周杰倫還直接走下台迎接，接著2人在歌迷面前擁抱，周杰倫也帶著江蕙一起上來，2人還合唱〈菊花台〉、〈煙花易冷〉2首中國曲風的歌曲，讓歌迷超級滿足。出道24年的周杰倫，經典歌曲眾多，不論是多樣曲風的詮釋，還是鋼琴、吉他、古箏等樂器彈奏都游刃有餘，今日他在台上毫無保留將最精彩的表演全都呈現給歌迷，唱到〈紅顏如霜〉，他更和舞者帶來整齊劃一的現代風格舞蹈，呈現全新面貌，在大巨蛋與粉絲留下難忘的一夜！