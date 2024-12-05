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天王周杰倫今（5）日正式登上台北大巨蛋，一連開唱超過30首歌，包括多首經典歌曲〈黃金甲〉、〈本草綱目〉、〈說好不哭〉、〈青花瓷〉、〈簡單愛〉、〈安靜〉、〈牛仔很忙〉等，且他相當寵粉，在歌迷點歌環節，也是讓歌迷點好點滿，一連點了15首歌，包括〈擱淺〉、〈珊瑚海〉、〈聽媽媽的話〉、〈退後〉、〈聽見下雨的聲音〉等，幾乎經典歌曲都唱好唱滿，讓現場觀眾超級滿足，他在下台前也和歌迷相約：「明天見！」而最後3.8萬名粉絲散場也相當流暢，僅花12分鐘就疏散完畢，沒有最一開始擔心人車塞住的問題。周杰倫今日穿著一身勁裝，以〈黃金甲〉一曲氣勢登場，接著更嗨唱〈本草綱目〉，隨後又帶來周氏情歌〈說好不哭〉、〈我落淚 情緒零碎〉、〈簡單愛〉、〈安靜〉、〈一路向北〉、〈告白氣球〉等，每種曲風都詮釋的相當完美；不可錯過的還有周杰倫的經典中國風歌曲，包括〈青花瓷〉、〈紅塵客棧〉、〈東風破〉、〈紅顏如霜〉等。驚喜嘉賓江蕙現身，驚喜告白覺得〈星晴〉非常好聽，隨後江蕙開金嗓，2人一起合唱。江蕙走上台之後，還被周杰倫狂拱多唱幾首歌，江蕙也相當大方，接著開唱〈菊花台〉和〈煙花易冷〉，江蕙獨特唱腔和溫柔嗓音，讓這3首歌曲都變成她的風格，讓人聽了相當驚喜。此外，這次嘉年華不可或缺的就是歌迷點歌合唱環節，寵粉的周杰倫一連讓15名歌迷點歌，開玩笑說「唱到你們想回家」，果然只有預計的30首歌曲讓歌迷完全聽不夠，又一連點了〈擱淺〉、〈不能說的祕密〉、〈聽媽媽的話〉、〈我是如此相信〉、〈以父之名〉、〈公主病〉、〈珊瑚海〉、〈甜甜的〉、〈楓〉等，幾乎所有經典歌曲都唱好唱滿，他也很感謝歌迷今天和他一起破蛋，「謝謝大家，明天見！」而最後粉絲散場也只花了12分鐘，非常順利。1. 黃金甲2. 本草綱目3. 說好不哭4. 我落淚 情緒零碎5. 青花瓷6. 簡單愛7. 夜的第七章8. 威廉古堡9. 哭笑不得＋最後的戰役10. 花海11. 安靜12. I Hate Myself Sometimes + 3am（派偉俊）13. 紅魔客棧14. 東風破15. 紅顏如霜16. 一路向北17. 園遊會＋倒影18. 晴天19. 牛仔很忙20. 軌跡21. 彩球（觀眾互動，唱星晴、夜曲、我不配）22. 稻香＋回到過去＋浪漫手機23. Mojito24. 前世情人＋樂手Solo＋雙節棍25. 鬥牛26. 告白氣球＋CHASER安可27. 她的睫毛28. 開不了口嘉 賓：江蕙／星晴＋菊花台＋煙花易冷觀眾點歌：擱淺＋不能說的祕密＋聽媽媽的話＋我是如此相信＋以父之名＋公主病＋退後＋珊瑚海＋手寫的從前＋聽見下雨的聲音＋藉口＋彩虹＋楓＋最長的電影＋甜甜的29. 七里香