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▲大雪節氣後，天氣不穩定、溫差較大，中風、心肌梗塞等疾病也將進入好發期。（圖／擷取自Pixabay）

今（6）日是2024「大雪節氣」，傳統定義上，大雪指的是「天氣越來越冷」，但隨著氣候變遷，更值得注意的是「天氣不穩定」和「劇烈溫差」，扶原中醫診所醫師洪語謙提醒，大雪過後是「中風、心肌梗塞」等疾病的好發期，但同時也是人體進補的大好時節，在養生重點上，民眾一定要注意保暖、飲食上選擇好吸收消化的食材。洪語謙說明，大雪之後想要避免新鞋管疾病，三高族群及年長者要每天規律量測血壓狀況、外出運動避免過早出門，也要注意防寒保暖、減少呼吸道疾病，保暖上，頭頸部及足部的最為重要，可以適度泡熱水促進末梢血液循環，改善手腳冰冷現象。洪語謙表示，大雪是「進補」的好時節，冬令進補能提高人體的免疫功能、促進新陳代謝、改善畏寒，最重要的是「調節體內的物質代謝」，使營養物質轉化的能量最大限度地儲存在體內。但冬令進補，並不是透過吃很多薑母鴨、當歸鴨、羊肉爐，而是以「溫補」為主，選擇好吸收消化的食材，例如魚肉、雞肉、豬肉、菠菜、紅棗、枸杞、山藥等，可以增強體質，避免食用過於油膩、辛辣、甜膩的食物。洪語謙補充，雖然天氣較冷排汗會減少，但還是要注意水分攝取足夠，每日飲水量至少1500毫升，幫助維持身體新陳代謝；此外，冷風及空氣濕度下降容易有皮膚乾燥龜裂、刺激或脫皮現象，注意做好適當保濕，洗澡水溫不要太高，沐浴後也可以馬上擦適當的保濕劑。