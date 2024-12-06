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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段進入第四天，國體此役開局略顯慢熱，首節以20：22小幅落後；第二節一度陷入24：33的9分劣勢。但在關鍵時刻，國體憑藉一波橫跨第二、三節的20：2猛烈攻勢，不僅成功超車，還將比分反超為44：35。隨後國體火力全開，以40：11的絕對優勢奠定勝局，第三節結束時已領先至64：44，最終以31分差距輕取對手。本場比賽，國體多點開花，兩名大二球員表現尤為亮眼。射手林睿軒連續兩場手感火熱，貢獻15分6籃板3助攻2抄截，其中三分球6投3中；過去兩場比賽，他共飆中7記三分球，累積34分，手感可謂「燙到不行」。另一名大二大前鋒張祐瑋更是驚艷全場，他本場攻下全隊最高的20分，另有7籃板入賬，開季連續4場得分上雙，場均表現達到20分、4.3籃板、3.7助攻及2.0抄截。比賽中，張祐瑋的「智慧型」快攻選擇引發笑聲，面對無人防守的絕佳灌籃機會，他選擇將球輕輕放進籃圈，引得板凳席一陣爆笑。中鋒胡晉豪在第四節貢獻了一次精彩爆扣，瞬間點燃全場氣氛。然而，因為雙手吊籃被裁判判定技術犯規，場邊教練與隊友卻也忍不住莞爾。賽後胡晉豪坦言：「想秀一下，讓現場嗨起來。」桑茂森教練在比賽末段排出張祐瑋、胡晉豪及黃偉程的「小三塔」陣容，展現極高壓制力。黃偉程在此段時間貢獻7分，廖偉皓也有10分進帳，兩人合力送出6次助攻，為國體的團隊協作錦上添花。反觀中原大學，此役在第二節再度崩盤，主力體力透支導致後繼無力，教練張智峰坦言球隊需要調整策略。外援杜拉米拿下10分，但其餘球員得分皆未能突破個位數。重返一級賽場的中原將在休兵後的7日再尋首勝機會。國體以4連勝的姿態昂首挺進下一階段，展現出冠軍競逐的強大實力；而中原則須從失利中吸取教訓，為未來賽事蓄勢待發。