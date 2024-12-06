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（中央社金夏沙5日綜合外電報導）非洲國家剛果民主共和國出現神秘疾病，1個多月內就造成數十人死亡，該國政府今天表示以最高警戒狀態應對。法新社報導，這種疾病會引發類流感症狀，包括發燒、咳嗽、頭痛等，民主剛果當局用「未知公共衛生事件」加以形容。這種疾病最初被察覺的時間為今年10月底，目前病例侷限在民主剛果的潘齊地區（Panzi）。當地位於首都金夏沙東南方約700公里。衛生部長康巴（Samuel Roger Kamba）在首都告訴記者：「我們正處於最高警戒狀態，我們認為這屬於必須監控的流行病級別。…在衛生中心，我們統計共有27人病故。」康巴還說，社區另通報44人身亡，但當中可能包含其他死因。（譯者：楊昭彥）1131206