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台灣位於拉丁美洲的邦交國巴拉圭，其外交部近日取消1名中國外交官的簽證，並勒令他離境，在這之前，該人曾遊說巴拉圭政府，應「重新考慮」與台灣的友好關係。根據《路透社》報導，巴拉圭外交部透過聲明表示，撤銷中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉（Xu Wei）的簽證，宣布他因為「干預內政」被列為不受歡迎人物，24小時內需出境。儘管巴拉圭外交部未明確列明原因，但報導指出，徐偉原定4日要參加於巴拉圭舉行的聯合國教科文組織會議，卻沒有出席，反而前往首都國會，遊說議員與北京建交，敦促巴拉圭政府盡快做出「正確決定」。路透社引用徐偉與巴國2名反對派議員的對話錄音，聲稱與中國建交有利於巴拉圭，「可以賺更多、省更多、降低成本」，還說自己造訪的目的是推動、加速填補巴拉圭「地圖上的巨大空白」，就是中華人民共和國，強調巴拉圭必須做出選擇，中國或台灣只能二選一。報導提到，巴拉圭是唯一與台灣建立正式關係的南美國家，中國長期將民主治理的台灣視為自身領土，而台灣則拒絕北京的主權主張，認為只有台灣人民才能決定自己的未來。