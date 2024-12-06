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法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)宣示將在未來幾天任命新總理，避免法國進一步陷入政治動盪，並拒絕了反對派要求他辭職的施壓。在總理巴尼耶(Michel Barnier)政府於歷史性的不信任投票中被趕下台後，馬克宏在向全國發表的談話中採取了挑釁的語氣，試圖控制不斷升級的政治危機。作為當代法國任期最短總理，巴尼耶在4日辭職，他因為預算僵局而在不信任投票中落敗，迫使他的政府下台，這是60多年來法國政府首次垮台。馬克宏現在面臨到今年第三次任命新總理的任務，他沒有在談話中提到提名人選。馬克宏說：「我將在未來幾天提名總理」，並補充說這個人選將負責組建一個「符合公共利益的政府」，並將優先通過預算。馬克宏也批評法國極右翼和極左派聯合組成「反共和陣線」，推翻了政府。馬克宏說國會議員「故意」選擇「在聖誕節假期的幾天前推翻預算和政府」。法國總統稍早表示，巴尼耶和他的部長們將繼續「負責日常事務，直到任命新政府」。法國在2024年夏天舉行國會大選後，新的大選要等到前一次大選的一年後才能召開。但在此同時，馬克宏還有超過2年的總統任期，部分反對派人士正呼籲他下台來化解僵局。根據民意調查機構Odoxa及諮詢公司Backbone為「費加洛報」(Le Figaro)進行的民意調查，59%的法國人希望馬克宏下台，而Harris為RTL電視台進行的一項民調則顯示出這個數字更高，達到 64%。但馬克宏表示：「你們(在2022年選舉)民主地授予我的任期是5年，我將充分履行這一職責，直到最後。」馬克宏說：「等待我們的未來30個月必須是為國家採取有益行動的30個月。」但馬克宏承認，他在今年夏天提前舉行國會選舉的決定導致了懸峙國會，這一決定「不被理解」。馬克宏表示：「許多人對此批評我，我知道，許多人繼續批評我。這是事實，這是我的責任。」更多中央廣播電臺新聞