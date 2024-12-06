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韓國總統尹錫悅的戒嚴之亂餘波未平，彈劾表決蓄勢待發，有外媒引述美國官員消息，稱美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已取消訪問韓國的行程。據韓媒報導，尹錫悅拒絕接受在短暫緊急戒嚴期間，曾擔任戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙的辭呈，理由是國家安全正面臨嚴峻挑戰，必須確保軍方部隊高度穩定，囑咐朴安洙繼續做好身為陸軍參謀長的工作。《路透社》則引述2名美國官員說法，稱執掌五角大廈的奧斯汀，原本正在規劃近期訪問韓國，如今看來並非適當時機，已取消行程並通知韓方。報導指出，美國在韓國駐有近3萬名士兵，駐韓美軍司令拉卡梅拉將軍（General Paul LaCamera），週三曾透過聲明警告駐韓美軍，需保持警惕，避開有抗議活動的地區，並向上級呈報旅行計劃，以防「意外」發生。值得注意的是，奧斯汀原訂的訪韓行程，正值該地區地緣政治的重要時刻，北韓派遣逾萬名士兵到俄羅斯庫斯克（Kursk），一同打擊烏克蘭軍隊；北韓領導人金正恩上個月還與俄羅斯國防部長會晤，承諾擴大與莫斯科在多個領域的合作關係，包含軍事。