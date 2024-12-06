我是廣告 請繼續往下閱讀

區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，因協助刑事局科技犯罪防制中心分析虛擬貨幣金流，卻遭台中某刑警檢舉洩密，赴台中地檢署偵訊約談，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在高速公路發生車禍，陳梅慧傷重不治，此事件卻在網路上爆出陰謀論，質疑死因不單純。對此，資深媒體人黃揚明揪出3個疑點，他也嘆道「真的很希望檢警能查出真相，但好像根本不該期待。」4日凌晨，國道1號北上76.9公里處發生追撞車禍，整起事件造成1死，其中一名傷者為威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民，他當場雙腿撞斷重傷送醫，豈料車禍才過半小時，距離郝廣民座車事故現場800公尺處，再次發生嚴重事故，一名才剛遭台中地檢署偵辦開完庭交保的刑事局打詐情資研析中心謝姓偵查員（31歲）和身為金融犯罪調查專家的女友陳梅慧（39歲），搭乘白牌計程車，就在國道一號北上77.7公里處遇劫，陳梅慧傷重不治。後續有傳言指出，兩起車禍發生時間臨近，案情恐怕「不單純」，不過對此國道警方嚴正強調兩起事故並無因果關係。黃揚明4日在粉專發文，「從昨天看到PTT爆卦到今天陳梅慧的相關報導，心中滿滿的震撼！」陰謀論之所以會成為輿論主軸，就是因為巧合太多。他質疑，凌晨3點這個時段，國道車流量理論上不多，會發生夾擊追撞的巧合機率有多高？如果陳梅慧沒有成為洩密被告而出庭應訊，她的行蹤會有人知曉嗎？如果她沒有協助警方偵辦相關案件，她會被檢舉洩密導致喪命嗎？黃揚明嘆，真的很希望檢警能查出真相，但好像根本不該期待。畢竟，2年前當「88會館」、「郭哲敏」這些關鍵字出現在政論節目中時，曾有以前的老朋友提醒他，評論這事件要特別小心，否則可能會出事。「近幾年，已經發生多少起律師、警察淪為詐騙集團共犯的新聞了.....如果連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？再次為陳梅慧祈禱，感謝她為正義付出、為弱勢奮戰。」