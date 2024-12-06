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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，事後雖火速刪貼文，但仍引發輿論譁然，甚至連韓國媒體都在報導此事。對此，前副總統呂秀蓮直言，「表錯情、鬧笑話」，並認為民進黨老中青有嚴重的代溝。呂秀蓮5日上節目《新聞千里馬》，被問到看到民進黨在韓國宣布戒嚴時，第一時間發文附和，當下的反應是什麼？呂秀蓮表示，表錯情、鬧笑話，這是比較輕鬆看待；若嚴肅看待，民進黨老中青有嚴重的代溝，「我們第一代明知山有虎、偏向虎山行，這虎是威權的政體，哪怕坐牢，他們都付出代價。但是現在民進黨黨員，包括總統賴清德，還有下面一些黨工人員或是年輕的立委，特別是不分區的，都是黨主席欽點的。他們真的懂什麼叫民主嗎？」呂秀蓮表示，這次事件讓全世界看到，海水退下來後，民進黨是否應檢討，包括這是誰的意思？是誰執筆的？呂秀蓮認為，即使後來發現貼文不對撤下，仍然得跟社會、曾經為民主犧牲奉獻的老前輩，深深道一個歉。