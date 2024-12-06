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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，事後雖火速刪貼文，但仍引發輿論譁然。前總統陳水扁5日在臉書發文直呼，「只有兩種人會搞戒嚴：不是獨裁者就是蠢蛋！」不過媒體人謝寒冰挖出，過去陳水扁曾說過「認真考慮戒嚴」，直呼「好險，阿扁當年差點就得在獨裁者跟蠢蛋中二選一了⋯⋯？」謝寒冰在臉書發文說，陳水扁發文宣稱：「只有兩種人會搞戒嚴：不是獨裁者就是蠢蛋！」引起矚目。謝寒冰表示，大概是陳水扁年紀大記憶力不好，「我來幫忙提醒一下⋯⋯2007年11月，阿扁在嗆在野黨堅持兩階段領票時，脫口：『認真考慮戒嚴』，幾天後才改口不會戒嚴⋯⋯」謝寒冰直呼，「好險，阿扁當年差點就得在獨裁者跟蠢蛋中二選一了⋯⋯。」貼文曝光後，網友也紛紛留言「若按照陳水扁的標準，現在的民進黨應該算獨裁者還是蠢蛋呢？」、「不用選，獨裁者和蠢蛋可以同時發生，尹錫悅就是活生生血淋淋又傻傻乎乎的案例」、「民進黨骨子裡就是當執政時就支持戒嚴，如果是國民黨執政就堅決反對戒嚴」。