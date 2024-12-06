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▲4日凌晨3時許，陳梅慧與謝姓男友從台中北返時，行經國一新竹段77.7公里處時發生6車連環撞，座車遭前後兩車夾殺、嚴重變形。（圖／翻攝畫面）

國內罕見的金融犯罪調查專家、XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友，因遭檢控洩密，遭台中地檢署帶走開完庭北返途中，在高速公路遭遇車禍，陳梅慧傷重身亡，案件引發司法界、區塊鏈產業高度關注，目前陳梅慧正協助檢警偵查不少矚目案件，突然發生車禍死亡引發陰謀論質疑。科技專家許美華就在臉書發文整理事件重點，認為案件疑點重重。4日凌晨3時許，陳梅慧與謝姓男友從台中北返時，行經國一新竹段77.7公里處時發生6車連環撞，座車遭前後兩車夾殺、嚴重變形，導致人在後座的陳梅慧當場失去生命跡象，送醫急救後，仍於當日清晨5點15分宣告不治，不過車禍半小時前，距事故路段約800公尺處，涉入威震集團前董座吳明達擊案的屏東角頭、前四海幫大哥郝廣民也發生車禍，郝廣民本人雙腿全斷、其司機當場死亡，引外界聯想。對此，熟悉科技產業的專家許美華還原車禍當晚，陳梅慧專長網路虛擬貨幣和反詐案件的專家，協助國內不少案件，曾扒出著名的「創意私房」所有冷錢包，事發當晚和謝姓偵查員男友，被台中地檢署帶回偵訊，理由是遭到一位財務有問題、被扣薪的刑警檢舉，指控謝員涉嫌將詐騙金流資料交給陳梅慧，認為可能涉及洩密。因此中檢前往刑事局、虛擬貨幣平台XREX搜索，並將陳梅慧和男友帶回中檢，訊後諭令謝姓男友3萬交保、陳梅慧無保請回。許美華指出，兩人搭計程車北上途中，卻在「車輛極少的凌晨3點多，被6車追撞」。而許美華更曝光，陳梅慧目前調查的案子，正是88會館，「也就是柯文哲多次進出，建議可以去開會的那間會館」。許美華認為，目前調查重點「一是保全追撞車輛的行車紀錄器，二是將追撞者的背景查出來，三是處理這件案件的檢警人員，手機通聯紀錄要全部拿出來分析」，她感嘆，陳梅慧是身懷絕技的正義柯南，生前幫社會揪出多起不公不義的案件，「現在，她需要我們幫她找出意外真相」。對此，當地警方強調兩起車禍無關連，而刑事局長周幼偉也表示，對於陳梅慧車禍遇劫感到遺憾難過，因為她是警方民間打詐工作的重要角色，不管是教育偵查員虛擬貨幣、幣流追查都相當努力，對於陳梅慧的付出給予高度正面肯定，但至於陳女不少友人質疑車禍起因不單純，則認為是無稽之談。