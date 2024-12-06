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區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，因協助刑事局科技犯罪防制中心分析虛擬貨幣金流，卻遭台中某刑警檢舉洩密，赴台中地檢署偵訊約談，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在高速公路發生車禍，陳梅慧傷重不治，此事件卻在網路上爆出陰謀論，質疑死因不單純。桃園市議員黃敬平透露，警方內部曾收到風聲，道上竟然有人在打聽陳梅慧的背景，當時還提醒陳梅慧男朋友要小心。黃敬平5日在節目《關鍵時刻》指出，檢舉陳梅慧和她男友的人，是個財務也有狀況，且被法院強制扣薪的刑警，因為陳梅慧男朋友是網路犯罪偵察員，請陳梅慧幫忙查案；黃敬平認為，其實檢方可以給陳梅慧「見證證人」或者「司法助手」的身分，有了這個，當收到檢舉要被查時，就有資格和身份說是去幫忙協助。黃敬平續指，過去刑事局跟檢調多次利用這個機會找陳梅慧來調查，過程中陳梅慧還協助警方追查八八會館負責人郭哲敏，透過當時地下黃金洗錢教父涂誠文的「冷錢包」和整個網路貨幣的洗錢方式，也都被陳梅慧破解了。黃敬平透露，這個消息在道上傳出去後，警方內部其實有收到風聲，說道上有人在打聽陳梅慧的背景、來歷、是做什麼的，因此警方有去提醒陳梅慧男朋友，要小心、注意她的安危，而陳梅慧的男友在她上下班的時候，都會跟著、保護她，就是希望陳梅慧不要出事，所以陳梅慧發生車禍後，大家就在想其中是不是有貓膩。