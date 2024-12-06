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馬英九基金會邀請陸生來台交流於昨日落幕，而期間爭議不斷，對此陸委會擬祭出行政處分，讓馬辦執行長蕭旭岑表達遺憾，並透露明年原本邀影中國奧運金牌全紅嬋來台，而有媒體報導寫道「賈永婕哭哭！才說『我很喜歡全紅嬋』」，讓資深媒體人周玉蔻忍不住痛批賈是真相不明、敵我不分，網紅式回應，缺乏台灣國民基本智慧的危險，質疑這種人擔任台灣地標代表人？「賴政府不會發毛嗎？」對於陸委會擬對馬英九基金會祭出行政處分，蕭旭岑表達遺憾外，也透露原計劃邀請中國奧運金牌全紅嬋、樊振東、潘展樂明年來台。而有報導提及「賈永婕哭哭！才說『我很喜歡全紅嬋』」。對此周玉蔻說，馬英九基金會違反法令假交流真統戰，引發中國網媒羞辱中山女高、公然降低台灣國格，被中山女高、台大、清大師生、家長及有識之士看穿，陸委會要依法祭出行政處分，人人拍手叫好，一位貴婦級官派（民進黨政府指派）董事長，卻在那邊哭哭啼啼「遺憾」看不到全紅嬋。周玉蔻直呼傻眼，表示她可以飛去中國看，認為賈是真相不明、敵我不分，輕易掉入中國精心設計的統戰陷阱，恐怕不是幼稚、膚淺的問題，是不深入探討事實，網紅式回應，缺乏台灣國民基本智慧的危險。最後周玉蔻說，這種人擔任台灣地標代表人？當時不知道為什麼任命她的賴政府仔，「細想想不會發毛嗎？」