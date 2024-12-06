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馬英九基金會邀請陸生來台參訪9天8夜，但訪團女大生宋思瑤受訪時，說出「中國台北」，引發爭議，陸委會揚言懲處。國民黨立委賴士葆、羅智強等近10名立委今（6）日與基金會執行長蕭旭岑開記者會，力挺兩岸交流。蕭旭岑說，基金會申請時都有簽切結書，訪團違反哪一點，請陸委會具體說明。蕭旭岑說，他有接到陸委會官員電話，並沒有說訪團違規，只提醒訪團受訪用語，要注意台灣社會反應，若訪團有違規，照規定是要立即驅逐的，但陸委會卻還是讓訪團順利完成行程，不了解為什麼陸委會主委邱垂正在立院答詢，又說要懲處。蕭旭岑提到，陸委會確實有要求訪團成員不能在台接受媒體專訪，但這次訪團是在活動中，配合現場媒體的訪問，這部分陸委會並沒有拒絕；宋思瑤脫口說「中國台北」只是習慣用語，沒有惡意，多數主流民意都希望兩岸多交流，希望陸委會能高抬貴手。此外，美國流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）9月在高雄開唱，在IG用英文寫「謝謝台灣」，加上中華民國國旗及愛心符號，遭到中國網友抗議，該發文改成「謝謝高雄」，國旗也消失，隨後在微博PO出影片，用簡體字寫「謝謝中國台灣」。陸委會副主委梁文傑當此對此說，呼籲中國給藝人自由空間。蕭旭岑說，布魯諾是美國人，如果照總統賴清德的新兩國論，宋思瑤也是外國人，陸委會為什麼不能體諒？民進黨政府根本邏輯錯亂，未來布魯諾如果要再來台開唱，陸委會要懲處嗎？