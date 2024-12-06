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作為今年大聯盟自由球員市場上，最受矚目的強打外野手Juan Soto，合約價值可望突破天際！根據美媒《ESPN》報導指出，Soto新合約價碼有機會達到15年7.5億美元（約合243億新台幣），將打破大谷翔平去年10年7億美元（約合226億新台幣）體壇史上最大合約紀錄。《ESPN》記者Buster Olney與Jeff Passan在談話中透露關於Soto合約的新進度，指出合約可能包含延期支付條款。「大谷翔平去年與道奇隊簽下的7億美元合約，刷新大聯盟歷史紀錄，將最高紀錄提升了2.75億美元。而現在，不到一年時間，Soto的合約可能超越大谷。」Soto爭奪戰進入白熱化階段，包括大都會、洋基、紅襪、道奇與藍鳥等5支球隊展開競逐。此前已有消息指出，部分球隊已經開出「超過6億美元」的合約價碼，而在激烈的搶人大戰中，Soto新合約金額似乎已接近突破大谷所創下的紀錄。目前，這場Soto爭奪戰由富豪老闆Steve Cohen領軍的大都會被視為最有希望的球隊，但美媒《Bleacher Report》撰文指出：「Juan Soto有望達成7.5億美元的合約，但道奇也很有機會逆轉出線。」此外，在大聯盟冬季會議來臨之際，Soto可能很快做出最後決定，《MLB Network》記者Jon Morosi表示：「根據過去幾天從消息來源處獲得的消息，Soto未來動向將在10天內揭曉。」