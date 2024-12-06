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馬英九基金會邀請陸生來台參訪9天8夜，但訪團女大生宋思瑤受訪時，說出「中國台灣」，引發爭議，陸委會揚言懲處。國民黨立委賴士葆、羅智強等近10名立委今（6）日與基金會執行長蕭旭岑開記者會，力挺兩岸交流。國民黨立委羅智強說，陸委會成立目的就是要協助兩岸交流，如果民進黨要搞兩岸戒嚴，那就把陸委會、海基會都廢掉，刪除所有預算。羅智強說，前總統馬英九到中國都喊中華民國了，中國女學生到台灣講「中國台北」，民進黨就玻璃心大崩潰，如果這樣就要懲處，陸委會就改名叫「玻璃心委員會」好了，當年是因為解嚴、才有兩岸交流、才成立陸委會，民進黨現在卻要反其道而行，如果要搞戒嚴，海陸兩會的存在都沒意義了，請民進黨立委沈伯洋當陸委會主委就好，回到三不時代。國民黨立委徐巧芯說，以馬英九基金會的立場，中華民國就是主權獨立國家，無庸置疑，民進黨不要來扭曲、見縫插針，且從宋思瑤事件，就更能凸顯兩岸需要交流，因為訪團成員、卓球金牌選手馬龍，長期與台灣交流，就會知道用「台灣」，不會傷害台灣人民感情，宋思瑤只是無心之過，沒有惡意，訪團後面幾天行程都遭到包圍，他們也沒有口出惡言、臉色不悅，他們都充滿善意，但為什麼台灣這邊卻滿滿惡意？