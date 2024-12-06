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▲國內罕見的金融犯罪調查專家、XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，遭檢舉洩密被約談，返家途中遭遇車禍身亡。（圖／司改會提供）

台灣頂尖區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，4日在國道新竹湖口路段發生追撞車禍，前車不明原因速度放緩，再遭後方車輛高速撞上，導致前後夾殺，陳梅慧身受重傷，緊急送醫不治，網路也掀起一波「死因不單純」的陰謀論。最高檢察署今（6）日請新竹地檢署指派成立專案小組，詳查車禍原因。而財經網美也揪出1疑點，質疑為何凌晨高速公路會有6台車追撞？4日凌晨3時許，陳梅慧與謝姓男友從台中北返時，行經國一新竹段77.7公里處時發生6車連環撞，座車遭前後兩車夾殺、嚴重變形，導致人在後座的陳梅慧當場失去生命跡象，送醫急救後，仍於當日清晨5點15分宣告不治，不過車禍半小時前，距事故路段約800公尺處，涉入威震集團前董座吳明達擊案的屏東角頭、前四海幫大哥郝廣民也發生車禍，郝廣民本人雙腿全斷、其司機當場死亡，引外界聯想。作家李文成在臉書發文，陳梅慧所調查的案件皆引起社會關注，警方也是在陳梅慧才能破獲黃子佼購買未成年影片，還有許多詐騙集團地下匯兌洗錢案，因此讓她的喪生顯得迷霧重重，原先以為是陳梅慧座車不慎追撞前車，但現場發現陳梅慧座車才是被追撞的車輛，她的座車被前後夾擊，讓坐在後座的陳梅慧當場離世。對此，胡采蘋也轉發李文成文章，並喊話希望介入調查，也希望大家可以重視此案，她也揪出事件疑點，高速公路凌晨6車發生追撞，其中1車還是四海幫角頭，更離奇的是「凌晨的高速公路會有6台車追撞嗎？」。事件發生後，PTT上也有一名自稱陳梅慧友人發文，指稱陳小姐是我生平最敬重的朋友，且車禍案件疑點重重，懷疑恐有「內情」，並稱「國內取回虛擬貨幣紀錄的詐騙案全部都有她經手、立院去年編列追幣軟體預算給刑事局她促成的，多年來不眠不休不求名利，為何有這樣的結局？且半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」質疑死因不單純。對此，最高檢察署檢察總長邢泰釗指出，今早已將國人相關意見，彙整發交臺灣新竹地方檢察署，請該署指派檢察官成立專案小組，詳予調查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心，並請臺灣新竹地方檢察署儘速將調查結果陳報臺灣高等檢察署及最高檢察署。