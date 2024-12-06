台北市年度最受矚目的冬季音樂盛事「2024出口音樂節」將於12月7日（週六）晚上17:30至20:00，在心中山爵士廣場隆重舉辦。今年音樂節以「青春不散場 出口大聲唱」為主題，旨在展現音樂的多元性與包容性，讓音樂成為每個人心中的希望與心靈的出口。
學生組曲舞蹈揭開序幕，眾多重磅藝人熱情開唱
活動將由新北市特殊教育學校的學生組曲舞蹈揭開序幕，並邀請到眾多知名藝人，包括告五人、梁舒涵、芒果醬Mango Jump、大象體操、洪佩瑜等，在當晚接力登台演出，勢必嗨翻整個廣場，為樂迷帶來最難忘的音樂之夜。
環保永續再升級，打造綠色音樂節
今年第14屆「出口音樂節」不僅在表演陣容上再度升級，舞台設計亦進行了全面的綠能改造，使用低能耗的LED螢幕、照明與音響系統，積極響應節能減碳。現場更提供可重複使用的回收手環，推動觀眾在享受表演的同時參與環保行動，實現「可負擔的潔淨能源」及「責任消費及生產」兩大永續發展目標（SDGs），讓出口音樂節成為綠色音樂品牌的代表。
貴賓蒞臨點亮聖誕燈飾，打擊樂組曲為青春圓夢
活動當天將邀請台北市府及北捷長官親臨現場與北捷會員共同參與音樂盛會，並在爵士廣場上點亮聖誕燈飾，迎接年末的溫馨氛圍。此外，臺北市立文山特殊教育學校的打擊樂社團也將在心中山線形公園演奏聖誕組曲，增添節日的歡樂色彩。
專屬會員福利，限量好禮等你拿
當日活動提供會員限定福利，民眾只需下載臺北捷運GoAPP並領取點數，即可兌換限量好禮，包括捷米底加手機支架（150份）及捷米環保杯套（100個），數量有限，送完為止，歡迎民眾踴躍參加下載臺北捷運GO APP拿好康。
更多活動，11月至12月週末星光市集
「2024出口音樂節」不僅限於當天演出，11月1日（週五）至12月29日（週日）期間，每週五、六、日在活動現場還會有出口音樂節主題星光市集，陪大家共度週末，享受節日氛圍。民眾使用「臺北捷運GO」APP在星光市集中可享受眾多點數好康：APP會員在市集期間可至服務台每日領取50點參與點，消費滿300元可得90點滿額點(數量有限，送完為止)。12月7日當天再加碼，民安里、光能里里民憑APP可領取里民參與點50點。以上點數均可於市集消費中折抵，數量有限，先到先得。
詳情查詢與聯絡資訊
活動詳情請參考「捷運這樣玩」臉書專頁或臺北捷運公司網站，或撥打臺北捷運公司24小時客服專線（02-218-12345）與台北市民當家熱線1999（外縣市02-27208889）。
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活動將由新北市特殊教育學校的學生組曲舞蹈揭開序幕，並邀請到眾多知名藝人，包括告五人、梁舒涵、芒果醬Mango Jump、大象體操、洪佩瑜等，在當晚接力登台演出，勢必嗨翻整個廣場，為樂迷帶來最難忘的音樂之夜。
環保永續再升級，打造綠色音樂節
今年第14屆「出口音樂節」不僅在表演陣容上再度升級，舞台設計亦進行了全面的綠能改造，使用低能耗的LED螢幕、照明與音響系統，積極響應節能減碳。現場更提供可重複使用的回收手環，推動觀眾在享受表演的同時參與環保行動，實現「可負擔的潔淨能源」及「責任消費及生產」兩大永續發展目標（SDGs），讓出口音樂節成為綠色音樂品牌的代表。
貴賓蒞臨點亮聖誕燈飾，打擊樂組曲為青春圓夢
活動當天將邀請台北市府及北捷長官親臨現場與北捷會員共同參與音樂盛會，並在爵士廣場上點亮聖誕燈飾，迎接年末的溫馨氛圍。此外，臺北市立文山特殊教育學校的打擊樂社團也將在心中山線形公園演奏聖誕組曲，增添節日的歡樂色彩。
專屬會員福利，限量好禮等你拿
當日活動提供會員限定福利，民眾只需下載臺北捷運GoAPP並領取點數，即可兌換限量好禮，包括捷米底加手機支架（150份）及捷米環保杯套（100個），數量有限，送完為止，歡迎民眾踴躍參加下載臺北捷運GO APP拿好康。
更多活動，11月至12月週末星光市集
「2024出口音樂節」不僅限於當天演出，11月1日（週五）至12月29日（週日）期間，每週五、六、日在活動現場還會有出口音樂節主題星光市集，陪大家共度週末，享受節日氛圍。民眾使用「臺北捷運GO」APP在星光市集中可享受眾多點數好康：APP會員在市集期間可至服務台每日領取50點參與點，消費滿300元可得90點滿額點(數量有限，送完為止)。12月7日當天再加碼，民安里、光能里里民憑APP可領取里民參與點50點。以上點數均可於市集消費中折抵，數量有限，先到先得。
詳情查詢與聯絡資訊
活動詳情請參考「捷運這樣玩」臉書專頁或臺北捷運公司網站，或撥打臺北捷運公司24小時客服專線（02-218-12345）與台北市民當家熱線1999（外縣市02-27208889）。