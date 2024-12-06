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台灣頂尖區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友，因遭檢控洩密，遭台中地檢署帶走開完庭北返途中，在高速公路遭遇車禍，陳梅慧傷重身亡，由於她曾協助檢警破獲多起備受注目的案件，一時間陰謀論四起，懷疑事故相當不單純，新竹地檢署今（6）日表示，已經組成專案小組全面調查事故原因、釐清相關疑點，呼籲外界勿多揣測。據悉，主要肇事徐男身份正常，並無特殊紀錄。4日凌晨3時許，陳梅慧與謝姓男友與一名黃姓男子，共同搭乘多元計程車，從台中北返行經國一新竹段77.7公里處時，發生6車連環車禍，該車突然遭到後方37歲徐姓男子高速撞擊，後方車輛也高速撞上，多元計程車車尾整個潰縮，坐在後座的陳梅慧被夾在車上，不僅大腿骨折，救出當下已經失去生命跡象，送醫後傷重不治，一旁的謝姓男友僅唇部受傷，治療後已經出院，黃男也僅輕傷。肇事的徐男疑似恍神、未注意前方車況，在沒有減速狀況下直接撞上陳梅慧的座車，坐在駕駛後方的陳梅慧首當其衝慘死，不過，車禍半小時前，距事故路段約800公尺處，涉入威震集團前董座吳明達擊案的屏東角頭、前四海幫大哥郝廣民也發生車禍，郝廣民本人雙腿全斷、其司機當場死亡，引發聯想。據了解，徐男駕駛的車牌R開頭的租賃車，車上還載著一男一女；警方初步調查，徐男身份正常，並無特殊紀錄。新竹地檢署今天表示案件依照車禍事故流程偵辦，基於偵查不公開不便說明，也呼籲外界勿多加揣測。