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▲▼昆凌（上圖左）昨日和婆婆葉惠美（上圖中）、江蕙（上圖右）坐在一起，力挺周杰倫攻上大巨蛋。（圖／小紅書）

▲昆凌帶著爺爺見證周杰倫的第一場破蛋演唱會。（圖／昆凌IG）

天王周杰倫昨（5）日晚間正式登上台北大巨蛋舞台，和現場3.8萬人一起狂歡，現場也來了許多大咖明星，包括林志穎、余文樂、哈林庾澄慶、A-LIN等人，嘉賓江蕙更在周杰倫的迎接下走上台開唱。而最不可或缺的還有周杰倫母親葉惠美和愛妻昆凌，2人也到場力挺，當時攝影機掃過2人時，也發現在無濾鏡的狀況下，婆媳倆都相當有氣質美麗，昆凌更是美得像是洋娃娃，但其實昆凌不只和婆婆坐在台下，還悄悄帶了90歲爺爺到場，並在台下開心合照。昨日昆凌和葉惠美、江蕙3人坐在一起，只見她身穿禮服搭配黑色絲襪、靴子坐在台下，深色的穿搭襯得她皮膚更加白皙，宛如精緻的洋娃娃一般，且即使在攝影機無濾鏡的情況下，她也依舊零瑕疵，完全看不出來已經生了3個孩子。當鏡頭拍到她和婆婆時，她也開心向大家揮手，並和婆婆對視，葉惠美看向她的眼神充滿寵溺，看得出來對媳婦相當喜愛滿意。而在台下其實昆凌不只和婆婆坐在一起，她也帶著高齡90歲的爺爺到場，並曬出2人自拍，「跟grandpa一起見證周杰倫破蛋。」看到對方就坐在她身後，穿著紅色格子襯衫搭配咖啡色西裝，還打著紅色的蝴蝶結領帶，似乎相當重視周杰倫首次破蛋。昨日周杰倫也在台上和粉絲分享自己的破蛋心情，透露自己比較任性，因為之前台北小巨蛋不能唱，雖然台灣還有很多場地，但「那個小小的蛋不給唱，我就不要唱」，之後他經常經過東區和大巨蛋，心裡就一直在思考「什麼時候蓋好？」但又擔心被別人唱走，後來公司才說有機會，市長也很給力，所以才趁著這個機會回來開唱，第一天也有許多藝人陪著他一起破蛋。