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大聯盟洛杉磯道奇隊去年與大谷翔平簽下10年總值7億美元（約合226億新台幣）合約，締造全球體壇史上最大張合約紀錄。近日，大谷的經紀人Nez Balelo向媒體解釋這筆合約背後的價值所在，強調這不僅是對大谷翔平的投資，更是他帶來場內、外影響力，直言「我希望他們能真正了解他的價值。」2023年球季結束後，大谷翔平正式成為自由球員，引發多支球隊展開激烈爭奪。當時，包括多倫多藍鳥、舊金山巨人以及洛杉磯道奇在內的3支球隊進入最後競爭階段，所有球隊均開出接近7億美元合約報價，但最終由道奇隊勝出，成功簽下這位二刀流巨星。Balelo回憶道：「我希望各球團能真正理解大谷的價值。如果要合理化這樣的簽約金額，必須考慮他場外帶來的機會，比如吸引贊助商和品牌合作的能力，以及他能讓周邊商品市場掀起的熱潮。我們需要將這些價值具體化，並讓球隊明白他的吸引力。」Balelo提到，有些球隊在這方面的認知有所不足，導致談判難以進行，「若他們無法理解大谷這些價值，那就代表我們並不在同一條路上。」Balelo指出，道奇隊的管理層從一開始就相當積極，且能理解大谷所帶來的價值。從球隊老闆Mark Walter、總裁Stan Kasten到棒球運營部門主管Andrew Friedman及副主席Ron Rosen，整個團隊都明白認識到大谷不僅是球場上的天才，場外的附加價值有多巨大。「看看道奇隊最終的選擇，你就會明白了。」Balelo表示，這份7億美元天價合約的誕生，不僅因為大谷是百年難得一見的二刀流球員，更是道奇隊看重他的品牌影響力與商業價值。他們透過這筆簽約，不僅補強球隊實力，也鞏固了自身作為全球知名球隊的地位。