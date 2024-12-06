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▲樂珈彤透過細膩的演技，將「陸夢萍」的心路歷程展現的淋漓盡致，讓不少觀眾流下眼淚。（圖／取自樂珈彤微博）

▲樂珈彤發文表示，接獲消息後雖然很驚訝，但還是尊重瓊瑤的選擇。（圖／取自樂珈彤微博）

作家瓊瑤4日傳出輕生消息，她生前作品以浪漫優美聞名，將古典與現代文化融合在一起，因此作品曾在兩岸三地紅極一時，同時也捧紅許多瓊瑤女郎，其中一位女郎樂珈彤曾在連續劇《情深深雨濛濛》中飾演女配角陸夢萍，已經淡出演藝圈19年的她在接獲噩耗後立即發文表示，「尊重瓊瑤的選擇、努力為她祈福」。樂珈彤過去就讀北京電影學院表演系，大三時參加《情深深雨濛濛》的劇組試鏡後，獲得瓊瑤的賞識，立即將「陸夢萍」這個角色給樂珈彤。陸夢萍在劇中本來是橫行霸道的千金小姐，但有一次喝太醉被三個流氓強暴後懷孕，後來墮胎喪失生育能力，最終她在戰爭時期成立孤兒院，照顧因戰亂失去家人的孩童，樂珈彤用細膩的演技將角色心路歷程完美呈現，讓不少觀眾在看劇時都流下眼淚。至此之後樂珈彤聲名大噪，接著拍攝《愛情寶典》、《護國良相狄仁傑之風摧邊關》、《香粉傳奇》等劇，獲得許多觀眾的喜愛。不過2005年，樂珈彤嫁給大7歲的香港富豪朱銳，從此淡出影壇，只有偶爾透過社群分享自己的生活。如今瓊瑤離世，樂珈彤接獲消息後也在中國社群平台微博寫下：「驚聞噩耗瓊瑤阿姨的辭別，此刻我想我們能做的只有尊重阿姨的選擇，以及努力禱告為阿姨迴向」，還附上3個像是在幫瓊瑤祈福的手勢，藉此表達不捨之情。