我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊在世界棒球12強勇奪隊史首冠，28位國手將獲得豐厚獎金，不過今天職棒球員工會發聲明指出，「然而，現行的獎金制度，卻讓教練和後勤人員未獲得應有的重視，甚至還要面對社會對分配問題的質疑，這對他們並不公平。」聲明全文：在立法院柯志恩委員今天發文關注後，本屆 12 強賽事的選手、教練團及後勤團隊所獲獎金的分配方式再次引發討論。對職棒工會而言，這並非金額多寡的問題，而是制度是否公平且與時俱進的問題。類似的情況早在 2013 年 WBC 世界棒球經典賽時就被廣泛討論：當時台灣隊創下歷史最佳成績，但社會大眾對獎金分配的期待，卻因現行法規未依照國際賽事制度變化與時俱進而無法涵蓋需求，只能臨時以專案方式解決。如今 10 年過去，問題再度重演。12 強冠軍是全體團隊努力的結果，選手、教練和後勤人員各自帶著專業與熱情全力以赴，才能達成這項榮耀。然而，現行的獎金制度，卻讓教練和後勤人員未獲得應有的重視，甚至還要面對社會對分配問題的質疑，這對他們並不公平。職棒工會的立場是：所有的付出都值得被肯定，從出賽費與後勤規格到政府獎勵的充分溝通與制度化，更能讓團隊專心於球場上的競技表現。隨著運動部即將成立，我們期盼政府能以此為契機，建立起合理而完善的制度，讓所有努力的專業人員都能受到公平重視，才能真正支持運動發展持續進步！