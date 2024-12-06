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民眾黨立委黃國昌11月26日收到一個包裹，打開後驚見41顆子彈與不明粉末，北市警方獲報後展開偵查，3日在桃園市中壢區拘提33歲李姓男子後送辦，北檢複訊後將他請回，並限制出境、出海。黃國昌說，他心情沒有受到什麼影響，但很不滿警政署竟把消息放給記者。黃國昌5日接受黃光芹網路節目訪問時說，有記者來查證，但記者要保護消息來源沒有透露，但行政機關屢屢以「偵查不公開」當擋箭牌，現在卻把這消息放給記者，「我第一個的反應，是無恥！」黃國昌說，他收到恐嚇信，並不覺得怎樣，也沒放在心上，但現在新聞曝光，他老婆知道後罵了他一頓，因為沒有先跟老婆說，但除此之外，他的生活跟工作根本沒有受到影響。」黃國昌也說，他的辦公室也都收過恐嚇信、紙錢，只是辦公室同仁看一看就丟了，但這次之所以必須報警，是因為同仁拆開後發現子彈，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，持有就是犯法，也不能亂丟，只能通報警方處理。