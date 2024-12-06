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▲台北元坤橄欖球俱樂部的領隊和元坤運動文創產業公司董事長杜元坤宣布，每場勝場獎金至少一萬元。（圖／元坤橄欖球俱樂部提供）

▲元坤盃邁入第五屆，走向國際化反正。(圖／元坤運動文創提供)

第五屆元坤盃七人制橄欖球賽將於2024年12月28日至29日於台北熱血開打。賽前記者會於今（6）日盛大舉行，義大醫院院長暨元坤盃創辦人杜元坤親自出席，並分享比賽的起源、成長過程及未來願景。杜院長回顧了元坤盃的創辦歷史，提到該賽事始於2020年，初衷是為了在COVID-19期間提供台灣大專選手穩定的比賽機會。「當時國際間的比賽停擺，我們希望打造一個持續的舞台，讓台灣的年輕選手能夠在場上展現實力。」隨著賽事的成功舉辦，元坤盃的規模逐年擴大，並於第四屆開始主動邀請國際強隊參賽，包括日本關西大學、拓殖大學與新加坡南洋理工大學。這些隊伍回國後的高度評價，進一步吸引了亞洲其他頂尖球隊的參與。今年，元坤盃迎來史上最強的國際陣容，共計七支國外隊伍參賽，包括：日本的拓殖大學（公開組冠軍）與專修大學（公開組亞軍）、 新加坡南洋理工大學（一般組亞軍）、韓國首爾大學、日本天理大學與名古屋大學。杜院長表示，這些隊伍不僅代表各自國家的最高水平，也將為比賽帶來更高的競技強度與國際注目。他強調：「我們的目標是將元坤盃打造為國際性的橄欖球盛事，未來還會邀請紐西蘭與澳洲等世界頂尖隊伍參賽。」杜元坤在記者會上分享了來自國際球員的回饋。他提到，日本關西大學的正選學員曾表示，台灣球員具備極佳的速度與衝刺能力，但需要更好的組織與訓練環境。這一點激勵了他持續提升元坤盃的品質與影響力。「我們希望讓國際知道，台灣有極具潛力的選手，有能力成為世界級的球員。」杜院長表示，他期待未來有更多國際球隊來台交流，也希望台灣球員能夠藉由這樣的平台被更多海外球隊看見。杜院長也透露，未來的元坤盃將計劃邀請更多來自紐西蘭、澳洲等橄欖球強國的球隊參賽，並與即將舉辦世界盃的澳洲建立合作。他期望透過這些努力，讓台灣橄欖球選手走向更大的舞台，甚至進入世界級聯賽