第五屆元坤盃七人制橄欖球賽將於2024年12月28日至29日於台北熱血開打。賽前記者會於今（6）日盛大舉行，義大醫院院長暨元坤盃創辦人杜元坤親自出席，並分享比賽的起源、成長過程及未來願景。他表示，元坤盃不僅是台灣最高水準的大專橄欖球賽事，更是促進國際橄欖球交流的重要平台。「我有段時間都抱著橄欖球睡覺，因為我真的熱愛這項運動。」
元坤盃的起源與發展
杜院長回顧了元坤盃的創辦歷史，提到該賽事始於2020年，初衷是為了在COVID-19期間提供台灣大專選手穩定的比賽機會。「當時國際間的比賽停擺，我們希望打造一個持續的舞台，讓台灣的年輕選手能夠在場上展現實力。」
隨著賽事的成功舉辦，元坤盃的規模逐年擴大，並於第四屆開始主動邀請國際強隊參賽，包括日本關西大學、拓殖大學與新加坡南洋理工大學。這些隊伍回國後的高度評價，進一步吸引了亞洲其他頂尖球隊的參與。
邁入第五屆、比賽亮點：國際化升級
今年，元坤盃迎來史上最強的國際陣容，共計七支國外隊伍參賽，包括：日本的拓殖大學（公開組冠軍）與專修大學（公開組亞軍）、 新加坡南洋理工大學（一般組亞軍）、韓國首爾大學、日本天理大學與名古屋大學。
杜院長表示，這些隊伍不僅代表各自國家的最高水平，也將為比賽帶來更高的競技強度與國際注目。他強調：「我們的目標是將元坤盃打造為國際性的橄欖球盛事，未來還會邀請紐西蘭與澳洲等世界頂尖隊伍參賽。」
推動台灣橄欖球走向世界
杜元坤在記者會上分享了來自國際球員的回饋。他提到，日本關西大學的正選學員曾表示，台灣球員具備極佳的速度與衝刺能力，但需要更好的組織與訓練環境。這一點激勵了他持續提升元坤盃的品質與影響力。
「我們希望讓國際知道，台灣有極具潛力的選手，有能力成為世界級的球員。」杜院長表示，他期待未來有更多國際球隊來台交流，也希望台灣球員能夠藉由這樣的平台被更多海外球隊看見。
未來願景：從亞太邁向全球
杜院長也透露，未來的元坤盃將計劃邀請更多來自紐西蘭、澳洲等橄欖球強國的球隊參賽，並與即將舉辦世界盃的澳洲建立合作。他期望透過這些努力，讓台灣橄欖球選手走向更大的舞台，甚至進入世界級聯賽。「我的夢想是將台灣的橄欖球推向世界，曾經還抱著橄欖球入睡，就是希望讓更多人看到，這項運動在台灣是有未來的。」
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杜院長回顧了元坤盃的創辦歷史，提到該賽事始於2020年，初衷是為了在COVID-19期間提供台灣大專選手穩定的比賽機會。「當時國際間的比賽停擺，我們希望打造一個持續的舞台，讓台灣的年輕選手能夠在場上展現實力。」
隨著賽事的成功舉辦，元坤盃的規模逐年擴大，並於第四屆開始主動邀請國際強隊參賽，包括日本關西大學、拓殖大學與新加坡南洋理工大學。這些隊伍回國後的高度評價，進一步吸引了亞洲其他頂尖球隊的參與。
邁入第五屆、比賽亮點：國際化升級
今年，元坤盃迎來史上最強的國際陣容，共計七支國外隊伍參賽，包括：日本的拓殖大學（公開組冠軍）與專修大學（公開組亞軍）、 新加坡南洋理工大學（一般組亞軍）、韓國首爾大學、日本天理大學與名古屋大學。
杜院長表示，這些隊伍不僅代表各自國家的最高水平，也將為比賽帶來更高的競技強度與國際注目。他強調：「我們的目標是將元坤盃打造為國際性的橄欖球盛事，未來還會邀請紐西蘭與澳洲等世界頂尖隊伍參賽。」
推動台灣橄欖球走向世界
杜元坤在記者會上分享了來自國際球員的回饋。他提到，日本關西大學的正選學員曾表示，台灣球員具備極佳的速度與衝刺能力，但需要更好的組織與訓練環境。這一點激勵了他持續提升元坤盃的品質與影響力。
「我們希望讓國際知道，台灣有極具潛力的選手，有能力成為世界級的球員。」杜院長表示，他期待未來有更多國際球隊來台交流，也希望台灣球員能夠藉由這樣的平台被更多海外球隊看見。
未來願景：從亞太邁向全球
杜院長也透露，未來的元坤盃將計劃邀請更多來自紐西蘭、澳洲等橄欖球強國的球隊參賽，並與即將舉辦世界盃的澳洲建立合作。他期望透過這些努力，讓台灣橄欖球選手走向更大的舞台，甚至進入世界級聯賽。「我的夢想是將台灣的橄欖球推向世界，曾經還抱著橄欖球入睡，就是希望讓更多人看到，這項運動在台灣是有未來的。」