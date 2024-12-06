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▲于正（右）被瓊瑤（左）指控《宮鎖連城》劇本抄襲《梅花烙》。（圖／瓊瑤臉書、于正微博）

▲于正2014年就被告抄襲，2020年才正式發文跟瓊瑤道歉。（圖／于正微博）

▲被吳謹言演紅的《延禧攻略》其實也是于正推出的作品。（圖／延禧攻略微博）

知名作家瓊瑤4日在淡水家中身亡，享壽86歲。瓊瑤過世後，與她有關的過往恩恩怨怨再度被網友翻出，過去瓊瑤就因不滿中國編劇于正作品《宮鎖連城》抄襲她的《梅花烙》憤而提告。當時于正敗訴，拖了6年才貼出一篇道歉文向瓊瑤認錯，但如今瓊瑤過世，有網友就發現于正的道歉文被刪除了，氣炸怒轟于正無恥、毫無誠意。瓊瑤2014年發現于正創作的電視劇《宮鎖連城》劇情抄襲她的《梅花烙》後，透過微博發表長文，給廣電總局寫了一封公開信，並請律師向于正提告。一開始于正還大言不慚地說：「就算我是借鑑了她，那也是老梗，跟整個故事是沒有任何關係。」不承認有抄襲，嘴硬堅稱只是借鑑。但2015年底法院判決出爐，瓊瑤勝訴，于正除了賠錢還需公開道歉。于正當時死不認錯，一拖再拖，拍好的《宮鎖連城》直接被法院明令禁止播出和複製，加上輿論不斷發酵，于正被聯合抵制後，才在2020年發表一篇道歉文跟瓊瑤認錯。瓊瑤當時回應：「這使我想到我在《梅花英雄夢》中的一句話，『正義或許會遲到，卻一定會到』」，大度接受了于正的道歉。不過近日瓊瑤過世後，有網友發現于正的道歉文也靜悄悄地消失了，關鍵字「于正刪除了對瓊瑤的道歉函」登上微博熱搜，網友看了也紛紛留言痛批于正的小人舉動，「太不光明正大了吧」、「建議查查于正公司的帳，我不相信是乾淨的」、「這種無恥卑劣的舉動你也做得出來啊」、「看來大家有必要再次抵制他」、「于正是誰啊？我知道，小人一個」、「以後他的劇拜託大家都別看」。事實上，于正在抄襲風波後，2018年還推出的古裝劇《延禧攻略》成了大熱播劇，更順勢捧紅了于正公司的頭號藝人吳謹言，之後的幾部作品例如《皓鑭傳》、《為有暗香來》討論度也不低，于正也因此成了中國爭議性最高的編劇、製片人，人品評價很兩極。