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近期馬英九基金會邀請陸生來台參訪9天8夜，引發不少風波。台大政治系、社科院學生會會員批評，此次的活動在政治上高度敏感，然該活動卻被高度保密，且學生會對學生意見視若無睹，因此提出罷免，不到半天就已蒐集到達罷免連署門檻的名冊。台大政治系學生、社科院學生會會員李瑞霖、胡燁霆、林逸芸、楊東翊、李浚誼表示，馬英九基金會邀請的中國訪團，在社科院學生會的「接待」下，完成了在臺大社科院及臺大校園的巡禮「交流」，然而此次的活動在政治上高度敏感，然該活動卻被高度保密，社科院學生在活動發生前，無法透過任何公開管道，尤其是社科院學生會方得知相關消息，進而無法向社科院學生會就此活動表達意見。這群會員提到，事件發生當天，一群臺大學生，成員多為社科院學生，在社科院東側一樓舉牌邀請中國訪團交流台灣主權、中國人權等議題，但這些事情卻未被社科院學生會呈現在同日傍晚發出的活動回顧貼文中，社科院學生會對社科院學生的意見視若無睹。會員指出，基於上列兩點，質疑二十五屆社科院學生會無法保障社科院學生之權益，因此決定在今（5）日依照《國立臺灣大學社會科學院學生會組織章程》第 21 條罷免提出規定，將罷免提案書寄至社科院學會信箱，要求啟動罷免程序。台大政治系學生李瑞霖回應，本次罷免提案的核心目標是希望傳達出社科院學生多元的聲音，表明並非所有社科院學生都支持學生會在此次活動中的立場與處理方式。他指出，在短短不到半天的時間內，就已順利蒐集到達罷免連署門檻的名冊，充分顯示出部分學生對於該事件的不滿。李瑞霖強調，此次罷免提案並非單純針對個人，而是希望藉由民主程序，讓社科院的全體學生對事件的處理表達立場與意見，檢視社科院學生會會長郭又睿是否應就此事負起政治責任。此外，這次行動也期盼能對校園內的選罷制度進行檢討，確認是否存在程序性缺失，並為未來臺大學生在面臨類似情境時提供可參考的經驗與實例。