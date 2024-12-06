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長期協助警方調查藝人黃子佼牽涉的「創意私房」偷拍案不法金流，以及88會館郭哲敏等重大案件的區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，她因被控洩密赴台中地檢署偵訊約談，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中，竟在高速公路發生離奇車禍，遭6車追撞，陳梅慧傷重不治。消息曝光後，在網路上爆出陰謀論，質疑這起車禍不單純。對此，作家李文成指出，陳梅慧座車被追撞前後夾擊，讓坐在後座的陳梅慧當場離世，「我始終相信這個世界是污穢的，但沒想過可以這麼髒。」李文成5日在臉書發文指出，由於陳梅慧所調查的案件皆引起社會關注，也是在她協助下，警方才能破獲黃子佼購買未成年影片，還有許多詐騙集團地下匯兌洗錢案，因此陳梅慧喪生顯得迷霧重重。李文成也提及案發現場，「原本以為是陳梅慧座車不慎追撞前車，但現場發現陳梅慧座車才是被追撞的車輛，她的座車被前後夾擊，讓坐在後座的陳梅慧當場離世。」李文成嘆，「我始終相信這個世界是污穢的，但沒想過可以這麼髒。」李文成還在留言區補充質疑，「半夜的高速公路要發生追撞+夾擊，這樣能是單純的意外？」。李文成也說，「我絕對是一個反對陰謀論的人，但陳梅慧的身故，真的是太奇怪了！要有更多人關注，讓能調查的正義力量有後盾，隱身幕後的宵小有顧忌，同時也不要讓八卦版那群造謠仔持續鬼扯。不要忘了本案牽涉太多會幾天之內就沒有新聞的關鍵字：司改會、台中、創意私房。」